El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, hizo una declaración oficial sobre una posible cumbre tripartita que involucre al líder ruso Vladímir Putin, al presidente electo de EE. UU. Donald Trump y al presidente ucraniano Volodímir Zelenski. El representante del Kremlin enfatizó que una reunión de este nivel solo podría llevarse a cabo para formalizar acuerdos concretos y listos para ser firmados, no para simples discusiones.

Este asunto volvió a la agenda después de que la influyente publicación estadounidense Axios informara que se propuso una cumbre tripartita durante la visita a Moscú del director de la CIA John Ratcliffe.

« Los acuerdos no son simples transacciones »: las declaraciones clave de Dmitri Peskov

El funcionario del Kremlin destacó los siguientes puntos importantes sobre la reunión de los tres líderes:

El objetivo único de la reunión: « Tal reunión solo puede ocurrir para registrar y formalizar acuerdos. Los acuerdos no son simples transacciones. Es un proceso de regulación complejo que consta de muchísimos detalles », dijo Peskov;

No discusiones, sino una decisión final: Se indicó que es inútil que los presidentes se reúnan simplemente para discutir detalles; solo pueden sentarse a la misma mesa para concluir el proceso y finalizar los acuerdos;

Crítica a la posición de Kiev: El representante del Kremlin señaló que la parte de Kiev actualmente no desea participar en un proceso real de regulación y compromiso.

La iniciativa del jefe de la CIA en Moscú

Recordemos que anteriormente, el medio estadounidense Axios escribió que el director de la CIA, John Ratcliffe, tomó la iniciativa de organizar una gran cumbre con la participación de Trump, Putin y Zelenski durante su visita a Moscú. Sin embargo, no se reveló cuál fue la respuesta oficial de la parte rusa a esta propuesta.