EE. UU. rechaza el plan de Arabia Saudita contra los hutíes

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EE. UU. rechaza el plan de Arabia Saudita contra los hutíes

Se ha informado que EE. UU. rechazó la solicitud de Arabia Saudita para que Washington lidere operaciones militares contra los hutíes en Yemen. Varias fuentes han dado a conocer esta información citando al canal de televisión israelí KAN.

Washington expresó su disposición a apoyar una posible operación saudí, pero aclaró que no lideraría directamente la operación.

¿Por qué EE. UU. no lidera la operación?

Según los informes, una de las razones principales es la situación actual en el Mar Rojo.

Las fuentes señalan que, en la etapa actual, los hutíes están atacando más a los barcos relacionados con Arabia Saudita que a los barcos estadounidenses. Esta situación puede haber aumentado la cautela de Washington sobre involucrarse directamente en una nueva campaña militar.

Washington puede apoyar las acciones saudíes, pero no desea dirigirlas directamente.

¿Depende Arabia Saudita de sus propias fuerzas?

Riad ha prestado mayor atención a la seguridad en el Mar Rojo en las últimas semanas. En agosto, se informó que se había formado una coalición marítima multinacional liderada por Arabia Saudita para proteger el tráfico marítimo en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.

Al mismo tiempo, hay informes de que EE. UU. no ha asumido un compromiso militar directo en esta iniciativa.

La situación en el Mar Rojo sigue siendo tensa

Se ha informado que los ataques de los hutíes contra barcos vinculados a Arabia Saudita han aumentado en los últimos meses. Esto ha acelerado los esfuerzos de Riad para fortalecer las medidas de protección de las rutas marítimas.

También se ha informado que la atención principal de EE. UU. está centrada en otras tensiones en Oriente Medio, incluida la situación relacionada con Irán.

Ahora la pregunta principal es: ¿qué camino tomará Riad?

La negativa de EE. UU. a liderar la operación podría influir en los próximos pasos de Arabia Saudita.

Por un lado, Riad busca proteger el tráfico marítimo en el Mar Rojo y reducir la amenaza hutí. Por otro lado, en el contexto de las tensiones regionales actuales, la posibilidad de depender de una participación militar directa de EE. UU. es limitada.

Por ello, las futuras actividades de la iniciativa marítima multinacional liderada por Arabia Saudita cobran gran importancia.

EE. UU. ha declarado que apoya a Riad, pero ha optado por no liderar personalmente una posible operación contra los hutíes. La próxima decisión de Arabia Saudita podría afectar la situación en la región.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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