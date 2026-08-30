Premier League, jornada 2: el Sunderland vence al Fulham, Leeds y Brentford empatan

Los encuentros de la segunda jornada de la Premier League estuvieron marcados por una intensidad notable. El Sunderland, de regreso en la élite, logró una victoria crucial en casa ante el Fulham. En Elland Road, el Leeds y el Brentford firmaron tablas.

Estos resultados provocaron cambios significativos en la parte alta y baja de la tabla.

El gol decisivo de Isidor y la derrota del Fulham

El duelo en el Stadium of Light fue muy disputado:

Un héroe desde el banquillo: Wilson Isidor, que entró al campo en el minuto 65 para el Sunderland, marcó el único gol del partido diez minutos después, en el 75 (1:0);

Situación en la tabla: Tras esta victoria, el Sunderland suma 3 puntos y asciende al puesto 11. El Fulham, aún sin puntos, se mantiene en la posición 17.

Empate 1-1 en Elland Road: Calvert-Lewin rescata al Leeds

El choque entre el Leeds y el Brentford fue emocionante para los aficionados:

Dominio en la primera parte: Los visitantes se adelantaron en el minuto 41 gracias a un gol de Kevin Schade;

La respuesta de los locales: En el minuto 79, Dominic Calvert-Lewin igualó el marcador, salvando al Leeds de la derrota — 1:1;

Clasificación: Ambos equipos suman 4 puntos; el Brentford ocupa el 4º puesto y el Leeds el 7º.

Fichas técnicas y alineaciones