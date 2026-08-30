Uzbekistán y Bielorrusia amplían la cooperación militar: detalles de las negociaciones en Minsk

En la ciudad de Minsk se celebró una importante reunión dedicada a fortalecer la cooperación militar entre la República de Uzbekistán y la República de Bielorrusia. Según el servicio de prensa del Comité Ejecutivo de la CEI, durante el diálogo se examinaron las perspectivas de desarrollo de las relaciones en el ámbito de la defensa entre ambos países.

En las negociaciones participaron el ministro de Defensa de Bielorrusia, Viktor Khrenin, así como el embajador extraordinario y plenipotenciario de Uzbekistán en Bielorrusia, además de representante permanente ante los órganos estatutarios de la CEI, Nuriddin Mamajonov.

Nuevos pasos en el ámbito militar: ¿qué se discutió en el diálogo de Minsk?

Durante la reunión, las partes se centraron en los siguientes aspectos importantes sobre defensa y seguridad: