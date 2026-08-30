¡Navbahor elimina a Nasaf de la Copa gracias a un gol de Jiyanov!
Los octavos de final de la Copa de Uzbekistán ofrecieron a los aficionados un verdadero clásico de copa. En Namangan, dos gigantes del país, Navbahor y el club Nasaf de Qarshi, se enfrentaron por un lugar en los cuartos de final.
Aunque ambos equipos mantuvieron un duelo equilibrado y cauteloso durante todo el encuentro, el clímax real del partido llegó en los últimos minutos añadidos por el árbitro.
Un gol en el minuto 90+2 y el heroísmo de Jiyanov
Los eventos clave que decidieron el destino del partido:
El golpe decisivo: Cuando el tiempo reglamentario del partido terminaba con un marcador de 0-0, en el minuto 90+2, el veloz extremo de los «Halcones» Ruslanbek Jiyanov aprovechó un hueco en la defensa rival para enviar el balón a la portería de Abduvohid Ne’matov, dando la victoria a su equipo;
Clasificación a cuartos de final: Gracias a esta victoria dramática y decidida por 1-0, Navbahor avanzó a los cuartos de final de la Copa de Uzbekistán. Los «Dragones» se ven obligados a terminar su camino en la copa en los octavos de final.
Acta del partido y alineaciones
Copa de Uzbekistán. Octavos de final
Navbahor — Nasaf 1:0
Gol: Ruslanbek Jiyanov (90+2).
Navbahor: Otkir Yusupov, Saidazmat Mirsaidov (Jasurbek Jaloliddinov, 56), Ruslanbek Jiyanov, Diyor Kholmatov, Teddy Benjamin, Asadbek Rakhimjonov, Umar Adhamzoda, Vanya Ilic (Muhammadali Usmonov, 56), Joel Kojo (Husayn Norchaev, 56), Giorgi Jerenaia, Muhammadqodir Hamraliev.
Nasaf: Abduvohid Nematov, Golib Gaybullayev, Sardorbek Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Yusuf Otubanjo, Dilshod Murtazayev, Abbosjon Gulomov, Umarbek Eshmurodov.
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