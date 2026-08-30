¡Navbahor elimina a Nasaf de la Copa gracias a un gol de Jiyanov!

Los octavos de final de la Copa de Uzbekistán ofrecieron a los aficionados un verdadero clásico de copa. En Namangan, dos gigantes del país, Navbahor y el club Nasaf de Qarshi, se enfrentaron por un lugar en los cuartos de final.

Aunque ambos equipos mantuvieron un duelo equilibrado y cauteloso durante todo el encuentro, el clímax real del partido llegó en los últimos minutos añadidos por el árbitro.

Un gol en el minuto 90+2 y el heroísmo de Jiyanov

Los eventos clave que decidieron el destino del partido:

El golpe decisivo: Cuando el tiempo reglamentario del partido terminaba con un marcador de 0-0, en el minuto 90+2, el veloz extremo de los «Halcones» Ruslanbek Jiyanov aprovechó un hueco en la defensa rival para enviar el balón a la portería de Abduvohid Ne’matov, dando la victoria a su equipo;

Clasificación a cuartos de final: Gracias a esta victoria dramática y decidida por 1-0, Navbahor avanzó a los cuartos de final de la Copa de Uzbekistán. Los «Dragones» se ven obligados a terminar su camino en la copa en los octavos de final.

Acta del partido y alineaciones