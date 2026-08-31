Las cámaras ya no reconocen nada: crean una camiseta «inteligente» para confundir a la IA

En un mundo donde los sistemas de vigilancia basados en IA avanzan rápidamente, el diseñador alemán Simon Weckert presentó un invento inusual que ha sorprendido al mundo tecnológico. Desarrolló una «camuflaje digital» especial que impide que los algoritmos de visión artificial detecten la figura humana.

Este proyecto se puso en práctica después de que un sistema de videovigilancia basado en IA se probara en la concurrida plaza Kottbusser Tor de Berlín en agosto de 2026.

Efecto de «ruido visual»: ¿Por qué las cámaras dejan de reconocer a las personas?

Esta prenda especial hace que el humano sea «invisible» y confuso, no para el ojo humano, sino específicamente para las redes neuronales detrás de las cámaras de vigilancia:

La debilidad de la visión artificial: La IA no percibe a una persona como un todo, sino que se basa en marcadores visuales estadísticos como la cabeza, la silueta de los hombros, las proporciones corporales y la integridad de los contornos;

Síntesis de patrones y colores: Las transiciones de colores brillantes y las formas geométricas entrelazadas en la camiseta crean un fuerte «ruido visual» para el algoritmo. Como resultado, la red neuronal no logra ensamblar las partes de la imagen en un cuerpo humano completo y comete un error;

Un patrón ordinario para los humanos: Para el ojo humano, parece simplemente un producto textil ordinario con un diseño moderno, abstracto y brillante.

Una camiseta con patrones abstractos brillantes diseñada para engañar a los sistemas de videovigilancia basados en IA y hacer que el humano sea «invisible». Foto: © Simon Weckert

IA contra IA: ¿Cómo se creó el patrón?

Para crear este «camuflaje», el diseñador utilizó la propia IA como herramienta: