¡Shomurodov marca en su 3er partido consecutivo en Turquía y establece un récord!
En la 3ª jornada de la Süper Lig turca, el Başakşehir empató 1-1 en casa contra el Kasımpaşa. Este derbi de Estambul fue el escenario del brillante desempeño de Eldor Shomurodov, capitán de la selección nacional de Uzbekistán.
Tras abrir el marcador y generar varias ocasiones de peligro, Shomurodov continúa su racha goleadora esta temporada.
El heroísmo de Shomurodov: Crónica de todas las ocasiones peligrosas del partido
Durante el encuentro, Eldor Shomurodov fue un verdadero dolor de cabeza para los defensas rivales:
Minuto 11: Tras un centro de Olsen desde la banda derecha, Shomurodov conectó un peligroso cabezazo tras un gran salto;
Minuto 18 — ¡GOL! (1-0): Tras un pase de Bozok, Shomurodov disparó desde fuera del área. El balón rozó en un defensa, descolocó al portero Gianniotis y terminó en la red;
Minuto 20: Tras robar el balón, Eldor entró en el área y remató. El esférico tocó en un defensa y se estrelló en el poste antes de volver al campo;
Minuto 69: Tras un pase preciso de Opoku, el delantero uzbeko generó otra clara oportunidad;
Minuto 78: A centro de Operi, Shomurodov remató de cabeza cerca del punto de penalti, pero el balón volvió a golpear el poste;
Minuto 81 — Gol del empate (1-1): Tras un pase de Bednarczyk, Diabaté igualó el marcador.
Tras este empate, el Başakşehir suma 4 puntos. El equipo se prepara para un duro enfrentamiento en la 4ª jornada contra el vigente campeón, el Galatasaray.
Carrera por el pichichi: Shomurodov entre las estrellas
Eldor Shomurodov se perfila como uno de los principales candidatos a la Bota de Oro por segunda temporada consecutiva en la Süper Lig:
Resultado al inicio de la temporada: Shomurodov ha marcado 3 goles en 3 partidos (uno por encuentro), ascendiendo al 2º puesto de la tabla de goleadores;
Competencia con Osimhen: La estrella nigeriana del Galatasaray, Victor Osimhen, lidera la tabla con 5 goles en 3 partidos;
La persecución de las estrellas: Detrás de ambos delanteros, con 2 goles cada uno, llegan: Mohamed Salah, Mason Greenwood y Vedat Muriqi entre otras estrellas famosas.
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