En la 3ª jornada de la Süper Lig turca, el Başakşehir empató 1-1 en casa contra el Kasımpaşa. Este derbi de Estambul fue el escenario del brillante desempeño de Eldor Shomurodov, capitán de la selección nacional de Uzbekistán.

Tras abrir el marcador y generar varias ocasiones de peligro, Shomurodov continúa su racha goleadora esta temporada.

El heroísmo de Shomurodov: Crónica de todas las ocasiones peligrosas del partido

Durante el encuentro, Eldor Shomurodov fue un verdadero dolor de cabeza para los defensas rivales:

Minuto 11: Tras un centro de Olsen desde la banda derecha, Shomurodov conectó un peligroso cabezazo tras un gran salto;

Minuto 18 — ¡GOL! (1-0): Tras un pase de Bozok, Shomurodov disparó desde fuera del área. El balón rozó en un defensa, descolocó al portero Gianniotis y terminó en la red;

Minuto 20: Tras robar el balón, Eldor entró en el área y remató. El esférico tocó en un defensa y se estrelló en el poste antes de volver al campo;

Minuto 69: Tras un pase preciso de Opoku, el delantero uzbeko generó otra clara oportunidad;

Minuto 78: A centro de Operi, Shomurodov remató de cabeza cerca del punto de penalti, pero el balón volvió a golpear el poste;

Minuto 81 — Gol del empate (1-1): Tras un pase de Bednarczyk, Diabaté igualó el marcador.

Tras este empate, el Başakşehir suma 4 puntos. El equipo se prepara para un duro enfrentamiento en la 4ª jornada contra el vigente campeón, el Galatasaray.

Carrera por el pichichi: Shomurodov entre las estrellas

Eldor Shomurodov se perfila como uno de los principales candidatos a la Bota de Oro por segunda temporada consecutiva en la Süper Lig: