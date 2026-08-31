El smartphone Huawei Mate XT 2 ya está disponible para reserva en China

Huawei, empresa reconocida en el mercado chino por sus tecnologías innovadoras, ha comenzado a aceptar pedidos anticipados para su próximo dispositivo insignia: el Huawei Mate XT 2. Se espera que este dispositivo marque una nueva etapa en el mercado de dispositivos modernos y aumente aún más el interés por este tipo de tecnología. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según información privilegiada seguida de cerca por los entusiastas de la tecnología, el dispositivo de nueva generación cuenta con un cuerpo ultra delgado y ofrece una pantalla gigante de aproximadamente 10 pulgadas cuando está completamente desplegado. Esto brinda a los usuarios las capacidades de una tableta y un smartphone al mismo tiempo.

Capacidades técnicas y características de la pantalla

La pantalla externa del smartphone está equipada con una muesca especial para la cámara frontal. La pantalla interna también tiene su propia muesca para la cámara. Para garantizar la seguridad del dispositivo, se ha colocado un escáner de huellas dactilares en el lateral del cuerpo, lo que proporciona una mayor comodidad de uso.

Una de las características principales del modelo Mate XT 2 es su memoria RAM. Se informa que todos los dispositivos de esta línea vienen equipados directamente con 16 GB de RAM, sin necesidad de elegir entre configuraciones.

Capacidad de almacenamiento y funciones de privacidad

La memoria interna del dispositivo también destaca por su gran capacidad. Se informa que el almacenamiento máximo alcanza los 2 TB. Esto permite a los usuarios guardar grandes cantidades de datos sin restricciones.

Además, las versiones con 1 TB y 2 TB de almacenamiento interno incluyen una función única: una pantalla de privacidad. Esta tecnología limita el ángulo de visión de la pantalla. Como resultado, las personas ajenas no pueden ver fácilmente la información en la pantalla, lo que mejora la privacidad del usuario.

Actualmente, las reservas para este interesante dispositivo ya están abiertas oficialmente en China, y se ofrecen diversos bonos útiles a los compradores por realizar su pedido.