El flagship OnePlus 16 estará equipado con la avanzada pantalla Oriental Screen 4.0

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El flagship OnePlus 16 estará equipado con la avanzada pantalla Oriental Screen 4.0

Los líderes del mercado de smartphones continúan introduciendo tecnologías innovadoras para sus futuros dispositivos. Según ixbt.com, el conocido insider Digital Chat Station compartió su experiencia con el nuevo smartphone OnePlus 16 y reveló las características principales de la pantalla del dispositivo. Se espera que este flagship ofrezca a los usuarios los últimos avances y un alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha revelado que el dispositivo de próxima generación estará equipado con la nueva generación de pantalla Oriental Screen 4.0. Esta pantalla admite una tasa de refresco muy alta de 165 Hz. Esto garantiza una visualización extremadamente fluida y constante de las imágenes en la interfaz y los juegos.

Tecnologías avanzadas y nuevo ColorOS 17

También se planean cambios significativos en cuanto a software. Según los informes, el smartphone OnePlus 16 vendrá con el sistema operativo ColorOS 17 preinstalado. Este sistema incluye animaciones de sistema completamente nuevas y, en general, aumenta aún más la velocidad y fluidez de funcionamiento del dispositivo.

La sección de la pantalla incorpora los últimos logros de la industria de pantallas. El insider aclara que en la producción de la pantalla se utilizó el material luminiscente exclusivo X4 de la empresa BOE. Además, el dispositivo estará equipado con su propio chip de pantalla especial, desarrollado bajo el proceso tecnológico más reciente.

Protección ocular y diseño perfecto

La nueva pantalla destaca por contar con un sistema de triple calibración único en la industria. Al mismo tiempo, incorpora las últimas tecnologías de protección ocular de Oppo, lo que previene la fatiga visual al utilizar el smartphone durante largos periodos.

También se han dado pasos importantes en cuanto a apariencia y diseño. Los cuatro lados de la pantalla del smartphone están rodeados por bordes extremadamente delgados, lo que le da al dispositivo un aspecto moderno y premium. Además, el OnePlus 16 cuenta con tecnologías de juego exclusivas, sobre las cuales el insider prometió dar información adicional en los próximos días.

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Abror Shuhratov
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