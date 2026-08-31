Una contadora de guardería en Kazajistán Occidental aumenta su salario en 30 millones de tenges

La contadora de una guardería en el distrito de Syrym, en la región de Kazajistán Occidental, es sospechosa de malversación de fondos públicos. Durante cinco años, transfirió más de 30 millones de tenges (cerca de 65 000 dólares) a sus cuentas bancarias personales, excediendo su salario establecido.

Así lo informó la fiscalía de la región de Kazajistán Occidental.

La investigación fiscal reveló que la contadora aumentó injustificadamente su salario durante varios años, transfiriendo los fondos adicionales a sus cuentas personales.

Ante este hecho, la fiscalía de distrito inició una investigación preliminar bajo el artículo 189, parte 4, inciso 2 del Código Penal de Kazajistán (malversación a gran escala). El caso fue remitido al Departamento de Investigaciones Económicas de la región de Kazajistán Occidental.

Actualmente, se están llevando a cabo las diligencias de investigación sobre el caso penal.

Según la legislación kazaja, la persona declarada culpable bajo este artículo puede enfrentar hasta 12 años de prisión, además de la confiscación de bienes y la inhabilitación para ejercer ciertos cargos o actividades.