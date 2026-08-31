Los EAU anuncian la interceptación de un dron tras ataques iraníes a una base aérea de EE. UU.

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Los EAU anuncian la interceptación de un dron tras ataques iraníes a una base aérea de EE. UU.

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos anunció la interceptación de un vehículo aéreo no tripulado perteneciente a Irán sobre las aguas territoriales del país. Así lo informó NUR.KZ .

El Ministerio de Defensa de los EAU emitió un comunicado en la red social X confirmando la interceptación de un dron lanzado por Irán.

«La Fuerza Aérea de los EAU tomó medidas después de que un dron iraní que se aproximaba fuera detectado sobre las aguas territoriales del país.

El Ministerio de Defensa confirma que las Fuerzas Armadas están en alerta máxima para enfrentar cualquier amenaza potencial. Los sistemas de defensa aérea continúan monitoreando y protegiendo el espacio aéreo del país las 24 horas del día.

Asimismo, el ministerio instó a la población a confiar únicamente en fuentes oficiales para obtener información y a no difundir rumores o datos no verificados», señala el mensaje.

Según la agencia Xinhua, el ejército iraní anunció haber atacado la base aérea estadounidense Al-Minhad situada en los EAU, utilizando drones.

Se señala que el ejército iraní atacó con decenas de drones las áreas donde se encuentran helicópteros militares y personal de EE. UU. en la base aérea.

Anteriormente, se informó que EE. UU. atacó instalaciones iraníes en el estrecho de Ormuz para evitar la colocación de minas marinas. Irán declaró haber atacado bases aéreas estadounidenses en Jordania como represalia.

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