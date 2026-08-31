Elon Musk anuncia un plan para preservar la vida en la Tierra durante mil millones de años

El empresario e ingeniero Elon Musk ha anunciado un ambicioso proyecto destinado a preservar la humanidad y la vida en la Tierra durante los próximos mil millones de años. Según el medio ixbt.com, esta iniciativa incluye grandes soluciones tecnológicas para proteger nuestro planeta de futuros riesgos climáticos y espaciales globales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha señalado que la transición de los combustibles fósiles a la energía solar y eólica no es suficiente. En opinión de Elon Musk, nuestro planeta está amenazado por fenómenos espaciales y naturales extremos que ocurren una vez cada 100 millones de años y que podrían provocar una extinción masiva.

Escudos espaciales e inteligencia artificial

Para que la humanidad pueda hacer frente a estos riesgos, deberá colocar en el espacio, entre la Tierra y el Sol, satélites especiales alimentados por energía solar y controlados por inteligencia artificial. Estos dispositivos se encargarán de regular el flujo de radiación solar que llega a la Tierra desde el espacio.

Se propone lanzar estos satélites gigantes no desde la órbita terrestre, sino desde la Luna. La baja gravedad lunar y la ausencia de atmósfera facilitan significativamente estos procesos complejos y reducen la necesidad de combustible para cohetes.

Construcción de una catapulta en la Luna

Para llevar a cabo el proyecto, se planea construir una catapulta electromagnética especial, un acelerador diseñado para enviar cargas desde la Luna al espacio. Este dispositivo permitirá transportar el equipo necesario al espacio sin necesidad de tecnologías de cohetes.

Asimismo, basándose en las estimaciones del servicio de IA Grok, se mencionaron los riesgos del futuro cambio climático. En particular, según un escenario desfavorable, si continúa el aumento del nivel del mar, las inundaciones regulares podrían sumergir aproximadamente el 5 % del territorio del estado de Florida para el año 2070.