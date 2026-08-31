Huawei presenta un nuevo timbre inteligente

El gigante tecnológico chino Huawei ha comenzado a vender su nuevo timbre inteligente HarmonyOS Smart Selection Haique Smart Doorbell 5 en su tienda oficial JD.com. Según Ixbt.com, este dispositivo está atrayendo la atención de los consumidores gracias a su sistema de doble cámara, funciones de seguridad avanzadas y una batería de alta capacidad que dura hasta medio año. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

Actualmente, este gadget se vende en el mercado chino por unos 700 yuanes. Diseñado para la seguridad del hogar, este timbre de nueva generación amplía el concepto tradicional y funciona como un sistema de vigilancia completo.

Sistema de doble cámara y vigilancia integral

La característica principal del dispositivo es la presencia de dos cámaras. La cámara principal cuenta con un lente gran angular de 4 MP con un ángulo de visión de 140 grados para monitorear completamente a los visitantes. Además, una cámara inferior está orientada directamente al suelo frente a la puerta, permitiendo al propietario controlar paquetes y objetos dejados allí.

Se han instalado ocho diodos infrarrojos para asegurar una imagen clara durante la noche. Este sistema ofrece imágenes en color de calidad incluso en condiciones de poca luz, sin emitir luces rojas visibles.

IA y capacidades de seguridad

El timbre inteligente cuenta con funciones avanzadas capaces de detectar personas hasta a 5 metros de distancia. El dispositivo también puede reconocer rostros, identificar paquetes y detectar si alguien permanece frente a la puerta por un tiempo prolongado.

Los usuarios pueden definir zonas de vigilancia personalizadas o excluir áreas innecesarias, como la puerta del vecino. Esto evita falsas alarmas y garantiza la privacidad personal.

Autonomía y almacenamiento de datos

Otra ventaja es su autonomía. El fabricante afirma que la batería integrada de 10 000 mAh puede durar hasta medio año de uso continuo, evitando a los usuarios la preocupación de recargas frecuentes.

En situaciones de emergencia, incluso si se pierde la conexión a Internet, el dispositivo sigue funcionando. Guarda las grabaciones en la memoria local y las sube automáticamente a la nube una vez que se restablece la red.