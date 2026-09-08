Lexar presenta el nuevo SSD NF100 para computadoras antiguas

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Lexar presenta el nuevo SSD NF100 para computadoras antiguas

Se ha anunciado un nuevo dispositivo diseñado para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de computadoras y portátiles antiguos. Según Ixbt.com, Lexar ha presentado sus discos SSD NF100, pertenecientes a su serie económica, lo que permite a los usuarios aumentar la velocidad cuidando su presupuesto. Sobre esto, Ixbt.com informa que.

Este nuevo tipo de memoria flash funciona bajo la moderna interfaz SATA III. Los dispositivos se fabrican en un formato tradicional de 2,5 pulgadas con un grosor de solo 7 milímetros. Estas dimensiones permiten instalar estos discos sin problemas incluso en los portátiles más delgados y antiguos.

Capacidades técnicas y rendimiento

Según la información proporcionada por el fabricante, los compradores pueden elegir entre diferentes capacidades según sus necesidades. La serie incluye modelos de 120 GB, 250 GB, 500 GB y 1 TB.

Para todas las versiones presentadas, la velocidad de lectura secuencial anunciada alcanza hasta 500 MB/s. Esto reduce significativamente el tiempo de carga del sistema y facilita la ejecución de tareas diarias.

Durabilidad y condiciones de garantía

La vida útil y la resistencia de escritura del dispositivo varían según su capacidad. La resistencia de escritura garantizada es de 42 TB, 84 TB, 168 TB y 336 TB, respectivamente. Esto permite a los usuarios estar tranquilos sobre la seguridad de sus datos durante muchos años.

Al no tener piezas móviles, los discos SSD ofrecen una alta resistencia a vibraciones y golpes accidentales. Por ello, son una solución óptima no solo para computadoras de escritorio, sino también para dispositivos portátiles y laptops de viaje.

Actualmente, en el mercado chino, la versión de 250 GB del NF100 se valora en unos 355 yuanes, y el modelo de 500 GB en unos 625 yuanes. Se espera que los precios de los modelos de 120 GB y 1 TB se anuncien más adelante.

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Abror Shuhratov
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