Internet Starlink implementado en los aviones de Austrian Airlines

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Internet Starlink implementado en los aviones de Austrian Airlines

Austrian Airlines, una de las principales aerolíneas austriacas, ha comenzado oficialmente a utilizar el Internet satelital de alta velocidad Starlink a bordo de sus aeronaves. El primer Airbus A320neo equipado con esta nueva tecnología realizó un vuelo desde Viena hasta Oporto, Portugal, marcando el inicio de un proceso de digitalización a gran escala en la flota de la compañía. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, los pasajeros ahora pueden disfrutar de una conexión a Internet de alta velocidad a una altitud de aproximadamente 11,6 kilómetros. El sistema Starlink proporciona una conexión estable con una latencia mínima, lo que permite no solo enviar mensajes o navegar por páginas web durante el vuelo, sino también trabajar de manera eficiente y ver videos en streaming.

Acceso gratuito y planes de expansión

Aunque esta tecnología avanzada se está probando actualmente en un solo avión, la aerolínea planea implementarla en toda su flota en el futuro. Según la información proporcionada por Austrian Airlines, se prevé equipar 20 aeronaves más con Internet de alta velocidad para finales de la temporada de invierno 2026/2027. Posteriormente, el sistema se instalará gradualmente en todos los aviones de la compañía.

Se ha informado que el nuevo servicio estará disponible para los pasajeros de todas las clases. El hecho de que los miembros de los programas de fidelidad Travel ID y Miles & More puedan utilizar Internet de forma totalmente gratuita durante el vuelo supone una comodidad adicional para los pasajeros.

Cambios en el mercado global de la aviación

Austrian Airlines se suma a la lista de grandes aerolíneas europeas que están adoptando el sistema Starlink. Anteriormente, varias aerolíneas internacionales ya habían anunciado la oferta de esta tecnología a sus pasajeros.

En particular, se informó anteriormente que United Airlines había implementado Wi-Fi de alta velocidad a través de Starlink en sus vuelos de larga distancia, incluso sobre los océanos. Asimismo, la aerolínea Singapore Airlines planea equipar sus Airbus A350 y A380 con esta red satelital a partir de 2027, y la compañía irlandesa Aer Lingus también se está preparando para dar este paso.

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Abror Shuhratov
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