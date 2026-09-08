Hombre multado con 151 000 tenges por lanzar una piedra a un coche

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Hombre multado con 151 000 tenges por lanzar una piedra a un coche

EnKazajistán, en la región de Atyrau, un hombre fue juzgado por romper con una piedra las ventanas del vehículo todoterreno de otra persona. Se le impuso una multa de 151 375 tenges. Así lo informó Nur.kz .

Según el canal oficial de Telegram de los tribunales de la región de Atyrau, el tribunal del distrito de Zhylyoi examinó el caso bajo la parte 1 del artículo 147-1 del Código de Infracciones Administrativas.

El tribunal determinó que el hombre, mientras se encontraba en el territorio de una base perteneciente a una SRL en el sector 8 de la ciudad de Kulsary, lanzó una piedra a un vehículo Toyota Fortuner propiedad de la empresa. Como resultado, la ventana lateral del conductor y el parabrisas quedaron destrozados.

Durante la audiencia, el infractor admitió plenamente su culpabilidad y expresó arrepentimiento por lo sucedido.

Su culpabilidad fue confirmada por el acta examinada en el tribunal, las declaraciones de los participantes en la audiencia, fotografías y otros materiales del caso.

Al dictar la sentencia, el tribunal consideró la confesión y el arrepentimiento del hombre como circunstancias atenuantes. No se encontraron circunstancias agravantes.

Según la decisión judicial, el hombre fue declarado culpable bajo la parte 1 del artículo 147-1 del Código de Infracciones Administrativas y se le impuso una multa de 151 375 tenges .

La decisión judicial ha entrado en vigor.

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