Las ventas de smartphones Huawei Mate 80 superan los 9 millones

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Las ventas de smartphones Huawei Mate 80 superan los 9 millones

La última serie de flagships de Huawei, uno de los líderes en el mercado móvil mundial, ha registrado un resultado histórico único. ixbt.com Según informa la publicación, las ventas de los dispositivos de la serie Huawei Mate 80 han superado con éxito la marca de los 9 millones, convirtiéndose en la serie de flagships de venta más rápida en la historia de la compañía. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos, a finales de agosto, las ventas de estos smartphones alcanzaron casi 8,98 millones de unidades. Teniendo en cuenta que el volumen de ventas semanal ha crecido de forma estable entre 160 000 y 180 000 unidades en las últimas semanas, la serie ya ha superado la cifra de 9 millones y se acerca a su próximo gran objetivo: la marca de los 10 millones.

Resultados récord y demanda estable

El éxito de la línea Huawei Mate 80 radica en que, tras su lanzamiento, no se produjo la fuerte caída de la demanda que suele observarse en los modelos insignia. Por el contrario, el interés por los smartphones se ha mantenido en un nivel alto y estable durante meses.

Cabe recordar que los dispositivos de esta serie salieron a la venta en noviembre de 2025. Si bien el primer millón de unidades encontró compradores en solo 18 días, esta cifra creció rápidamente en los meses siguientes: en mayo se habían vendido más de 6 millones y a finales de julio más de 8 millones de dispositivos.

Ventajas técnicas de la nueva línea

Actualmente, la línea ofrecida a los clientes incluye varias modificaciones, entre ellas las versiones Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max y Mate 80 RS Master.

Estos smartphones son los primeros representantes creados sobre la base de la nueva generación de procesadores Kirin 9030 de Huawei. Precisamente estos chips avanzados de alto rendimiento y las capacidades perfectas de la cámara han sido altamente valorados por los usuarios, siendo la razón principal de la demanda constante.

Según los análisis de los expertos, si el ritmo actual de ventas se mantiene sin cambios, la serie Huawei Mate 80 encontrará a su propietario número diez millones en las próximas semanas, estableciendo un nuevo récord para la marca.

HuaweiMate 80Kirin 9030SmartphoneTecnología
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Abror Shuhratov
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