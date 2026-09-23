Roskosmos no tiene intención de abandonar el cohete Soyuz-2.1a

La corporación estatal rusa Roskosmos ha anunciado que seguirá utilizando los cohetes portadores Soyuz-2.1a en sus programas espaciales. Según informa Ixbt.com, el proceso de adaptación de estos cohetes a la versión Soyuz-2.1b, más moderna y eficiente energéticamente, no implica un abandono total de la generación actual. Así lo informa Ixbt.com informa.

Actualmente, ambos cohetes portadores cumplen tareas específicas en el campo de la astronáutica. Los expertos señalan que el Soyuz-2.1a y su homólogo más reciente apenas difieren en apariencia. Su principal distinción reside en la tercera etapa.

Diferencias técnicas y capacidades

Se ha determinado que la única diferencia entre estas dos modificaciones radica en los motores. Específicamente, el cohete Soyuz-2.1a está equipado con el motor RD0110 (11D55), mientras que el modelo Soyuz-2.1b utiliza el motor RD0124 (14D23), considerado mucho más moderno y eficiente.

Precisamente estas capacidades energéticas mejoradas permiten al cohete Soyuz-2.1b poner en órbita una mayor carga útil. El hecho de que esta modificación haya sido adaptada recientemente para el lanzamiento de naves de carga Progress MS dentro de un programa espacial tripulado es una prueba clara de ello.

Planes futuros y uso paralelo

En el futuro, el cohete Soyuz-2.1b permitirá entregar más carga no solo a la Estación Espacial Internacional (ISS), sino también a la futura estación orbital rusa en proyecto. Al mismo tiempo, su introducción ampliará significativamente la gama de cohetes portadores disponibles para la astronáutica tripulada.

No obstante, el Soyuz-2.1a no perderá su lugar y permanecerá en explotación. Roskosmos planea utilizarlo tanto para naves espaciales automáticas como para misiones tripuladas a la ISS.

Como resultado, las dos modificaciones de esta familia se utilizarán en paralelo en el futuro. Esto sirve como un paso importante para garantizar la estabilidad y la seguridad de los vuelos espaciales.