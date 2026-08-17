NASA pide ayuda a científicos para misiones de larga duración en la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos — NASA — ha hecho un importante llamamiento a la comunidad científica a través de su Human Research Program (HRP). La agencia solicita propuestas para identificar y estudiar por adelantado los riesgos a los que se enfrentará el organismo humano en futuras bases lunares y durante expediciones de larga duración, incluso hacia Marte. Esta iniciativa ya se ha convertido en una de las principales tareas biomédicas de la nueva etapa de la exploración espacial de la humanidad. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, NASA está abandonando las visitas breves a la Luna y optando por un escenario que contempla establecer una base permanente y permanecer allí durante largos periodos. Sin embargo, el principal problema es que actualmente la humanidad solo dispone de datos muy limitados, especialmente sobre los efectos del entorno lunar en el organismo. Hasta ahora se han estudiado vuelos de larga duración de hasta 437 días en la Estación Espacial Internacional (ISS) y otras estaciones, mientras que todos los astronautas juntos apenas han pasado unas 80 horas en la superficie lunar.

Los riesgos específicos del entorno lunar

Los expertos señalan que las condiciones lunares no pueden reproducirse directamente mediante la experiencia obtenida en la ISS. Allí, los astronautas se enfrentarán a factores completamente distintos, como una gravedad reducida y una mayor exposición a la radiación. Michael Stenger, asesor científico jefe del HRP, señala que las investigaciones en una base lunar permanente permitirán comprender cómo se adapta el organismo humano a largo plazo a una gravedad parcial. Además, en el futuro podría instalarse un laboratorio biomédico especializado en la superficie lunar.

Los especialistas de NASA pretenden estudiar a fondo cómo afectan las estancias prolongadas a la salud física y mental. También se centran en la eficacia de la atención médica remota para los astronautas y en los sistemas de ejercicio físico necesarios. Si surgiera un problema de salud grave, estas cuestiones adquirirían una importancia crítica, ya que no sería posible devolver de inmediato a la tripulación a la Tierra desde la superficie lunar.

Las preguntas científicas y propuestas que se están recopilando actualmente deberían definir la orientación de las futuras investigaciones. Aunque la experiencia acumulada en la ISS constituye una base sólida, las condiciones lunares difieren radicalmente por su escala y por los parámetros de su entorno. Mediante estos esfuerzos, NASA pretende minimizar todos los riesgos médicos de las futuras expediciones lunares y sentar las bases para una presencia humana prolongada en el espacio.