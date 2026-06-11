Xiaomi presenta una cafetera portátil capaz de preparar hasta 400 tazas

Xiaomi ha presentado su primera cafetera portátil bajo la marca Mijia. Diseñada con la forma de un termo, esta novedad está pensada para viajes, camping y uso en la oficina. El dispositivo mide 24,5 cm de altura y cabe fácilmente en un bolso o en el portavasos de un coche. Así lo informa Ixbt.com informa .

El dispositivo cuenta con una bomba electromagnética de 20 bar de presión, lo que permite trabajar tanto con cápsulas de café como con café molido. Un elemento cerámico especial se encarga de calentar el agua, manteniendo la temperatura a 92 °C. Preparar una porción toma unos 45 segundos, y el dispositivo admite métodos de extracción tanto en caliente como en frío.

La cafetera está equipada con una batería de 7500 mAh. Se carga a través de un puerto USB-C a 45 W: 30 minutos son suficientes para cargar del 20 al 80 por ciento, mientras que una carga completa toma 80 minutos. El dispositivo también se puede cargar con una Power Bank estándar.

Si se vierte agua precalentada en la cafetera, se pueden preparar hasta 400 tazas de café con una sola carga, ya que la energía solo se consume para el funcionamiento de la bomba. Si el dispositivo calienta el agua por sí mismo, la energía es suficiente para unas 3 tazas. La carcasa está protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua según el estándar IP55.

El conjunto incluye una funda, una base, un filtro metálico, una cuchara medidora y una taza térmica de acero inoxidable. Xiaomi ofrece este nuevo gadget a los primeros compradores a un precio de 82 dólares.