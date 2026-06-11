Xiaomi presenta una cafetera portátil capaz de preparar hasta 400 tazas

·34·Tecnología
Xiaomi presenta una cafetera portátil capaz de preparar hasta 400 tazas

Xiaomi ha presentado su primera cafetera portátil bajo la marca Mijia. Diseñada con la forma de un termo, esta novedad está pensada para viajes, camping y uso en la oficina. El dispositivo mide 24,5 cm de altura y cabe fácilmente en un bolso o en el portavasos de un coche. Así lo informa Ixbt.com informa .

El dispositivo cuenta con una bomba electromagnética de 20 bar de presión, lo que permite trabajar tanto con cápsulas de café como con café molido. Un elemento cerámico especial se encarga de calentar el agua, manteniendo la temperatura a 92 °C. Preparar una porción toma unos 45 segundos, y el dispositivo admite métodos de extracción tanto en caliente como en frío.

La cafetera está equipada con una batería de 7500 mAh. Se carga a través de un puerto USB-C a 45 W: 30 minutos son suficientes para cargar del 20 al 80 por ciento, mientras que una carga completa toma 80 minutos. El dispositivo también se puede cargar con una Power Bank estándar.

Si se vierte agua precalentada en la cafetera, se pueden preparar hasta 400 tazas de café con una sola carga, ya que la energía solo se consume para el funcionamiento de la bomba. Si el dispositivo calienta el agua por sí mismo, la energía es suficiente para unas 3 tazas. La carcasa está protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua según el estándar IP55.

El conjunto incluye una funda, una base, un filtro metálico, una cuchara medidora y una taza térmica de acero inoxidable. Xiaomi ofrece este nuevo gadget a los primeros compradores a un precio de 82 dólares.

XiaomiMijiaGadgetTecnologíaCafetera
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Corea del Sur multa a Coupang con más de 400 millones de dólaresCorea del Sur multa a Coupang con más de 400 millones de dólaresHoy, 13:28SK Hynix construirá cuatro nuevas fábricas: la producción de memoria se triplicaráSK Hynix construirá cuatro nuevas fábricas: la producción de memoria se triplicaráHoy, 12:57Nueva estafa detectada a través de canales falsos de Telegram sobre dronesNueva estafa detectada a través de canales falsos de Telegram sobre dronesHoy, 12:27La NASA revela los complejos detalles de la misión Artemis IIILa NASA revela los complejos detalles de la misión Artemis IIIHoy, 12:25WhatsApp dejará de dar soporte a smartphones iPhone y Android antiguosWhatsApp dejará de dar soporte a smartphones iPhone y Android antiguosHoy, 11:57Anker Smart Charge Pro+: Cargador de 160 W con visualización del modelo de smartphoneAnker Smart Charge Pro+: Cargador de 160 W con visualización del modelo de smartphoneHoy, 11:54
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado