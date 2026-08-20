Xiaomi lanza una nueva campana extractora de cocina inteligente con aspiración automática

Xiaomi, una empresa consolidada en el mercado de los electrodomésticos y los gadgets, ha presentado su próximo dispositivo. Según ixbt.com, la nueva campana extractora de cocina de estilo europeo Mijia Smart Range Hood 3, puesta a la venta en el mercado chino, llama la atención por sus funciones avanzadas y su precio asequible. Este dispositivo está diseñado para hacer más eficaz y cómoda la purificación del aire en las cocinas. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Las principales especificaciones técnicas del nuevo modelo han mejorado notablemente frente a los dispositivos de la generación anterior. El equipo incorpora un motor de corriente continua de nueva generación capaz de alcanzar hasta 2200 revoluciones por minuto y un sistema de ventilación de alta eficiencia. Como resultado, ofrece un rendimiento máximo de 25 metros cúbicos por minuto, un 9 % más que el modelo anterior.

Control inteligente y detección de la resistencia del aire

Una de las principales ventajas de la Mijia Smart Range Hood 3 es su algoritmo Cruise Boost, basado en elementos de inteligencia artificial. Este sistema detecta automáticamente la resistencia del aire en el conducto de ventilación común de los edificios residenciales y ajusta por sí mismo el rendimiento y la presión en función de ella.

La presión estática máxima del dispositivo alcanza 1080 Pa. Esto permite que la campana mantenga una eficiencia estable incluso en situaciones complejas en las que la ventilación común del edificio presenta una elevada resistencia.

Comodidad e integración con el ecosistema

Para reducir las molestias durante la preparación de alimentos, los fabricantes han equipado el dispositivo con una función de control sin contacto. El sistema integrado de detección de gestos permite encender y apagar el equipo o cambiar la potencia de aspiración con un simple movimiento de la mano. Así, los usuarios no tienen que tocar el panel con las manos grasientas o mojadas mientras preparan repostería o comida.

Además, el dispositivo está completamente integrado con el ecosistema Xiaomi HyperOS Connect y la aplicación Mijia. Los usuarios pueden controlar la campana de forma remota desde su smartphone y crear escenarios de interacción con otros dispositivos del hogar inteligente de Xiaomi.

Limpieza automática y política de precios

Otra característica tecnológica del dispositivo es su modo de limpieza en seco automática, denominado Smart Dry Cleaning. En este modo, el ventilador gira a gran velocidad y expulsa parte de los restos de grasa acumulados en su interior. Según Xiaomi, esto ralentiza la formación de capas de grasa en el ventilador y ayuda a conservar su eficiencia durante más tiempo.

Actualmente a la venta en China, el modelo Mijia Smart Range Hood 3 tiene un precio de 1499 yuanes, aproximadamente 220 dólares estadounidenses. Se espera que la oferta de tecnologías avanzadas y funciones inteligentes a un precio relativamente asequible intensifique la competencia en el mercado de los equipos de cocina.