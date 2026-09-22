Precios actuales de los iPhone 18 Pro y Pro Max
Se han anunciado los precios actuales de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los dispositivos se ofrecen a diferentes precios en versiones eSIM y SIM.
Versiones eSIM:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 629 dólares
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 dólares
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dólares
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 029 dólares
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 199 dólares
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 dólares
Versiones SIM:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 669 dólares
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 699 dólares
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dólares
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 099 dólares
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 dólares
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 799 dólares
Se informa que los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente.
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