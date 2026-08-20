Huawei Pura X View: presentado el primer smartphone monobloque con una pantalla única

En el moderno mercado móvil, cada vez es más difícil encontrar dispositivos con pantallas no alargadas, pero Huawei ha presentado un dispositivo con una solución diferente. Según ixbt.com, la compañía ha mostrado su nuevo smartphone Huawei Pura X View y lo ha anunciado como el primer dispositivo monobloque del mundo con una pantalla de formato ancho. Este gadget está especialmente dirigido a los usuarios que prefieren ver vídeos, jugar, leer libros y trabajar con contenido. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Uno de los aspectos principales son las dimensiones del dispositivo y la relación de aspecto de su pantalla. El smartphone incorpora una pantalla OLED de 6,39 pulgadas con una relación de 16 : 9,5 y una resolución de 2232 × 1320 píxeles. A diferencia de la mayoría de los smartphones alargados actuales, el nuevo modelo es considerablemente más ancho. Esto amplía de forma notable el área útil al visualizar contenido en posición horizontal.

Diseño sobresaliente y especificaciones técnicas

La pantalla ocupa el 96,1 % del panel frontal y sus biseles apenas miden 1,05 mm. También destaca por su brillo máximo, que alcanza los 6500 nits. El smartphone combina con éxito un cuerpo ultrafino y una batería de gran capacidad: aunque ofrece una batería de 7000 mAh, su grosor es de solo 6,68 mm y pesa 201 g.

El dispositivo funciona con el último sistema operativo HarmonyOS 7. La interfaz de software se ha adaptado por completo a la pantalla más amplia, lo que facilita la multitarea, la lectura de textos y los juegos. En realidad, Huawei parece haber trasladado el concepto del modelo plegable Pura X de 2025 a un cuerpo monobloque tradicional.

Fecha de lanzamiento y colores

Como Huawei todavía no ha revelado todos los detalles técnicos de su nuevo smartphone, la información disponible se basa en datos de fuentes internas. Según Digital Chat Station, este modelo insignia contará con un procesador de la familia Kirin 9, una batería de 7000 mAh y una cámara triple compuesta por un sensor principal de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico.

El Huawei Pura X View estará disponible en cuatro colores: rojo, gris, blanco y negro. Las reservas para los primeros pedidos ya han comenzado en el mercado chino. A partir del 28 de agosto de este año, el smartphone se mostrará en las tiendas y pasará a la fase de preventa oficial. Por ahora, no se ha informado de su precio.