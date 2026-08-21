Huawei Pura X View: presentado un nuevo smartphone de formato inusual

Según ixbt.com, se ha presentado el smartphone Huawei Pura X View, que destaca por su forma única en el mercado móvil actual. Este dispositivo se diferencia claramente de los gadgets alargados tradicionales, hoy muy extendidos, por su experiencia de juego y diseño, hasta el punto de ser comparado con los teléfonos plegables. Así lo informa Ixbt.com en una publicación.

El nuevo modelo llama la atención por su cuerpo muy ancho y bajo. Los fabricantes han aplicado un enfoque completamente nuevo, y ninguna otra marca del mercado ofrece una solución tan particular. Como resultado, los usuarios tienen en sus manos un dispositivo móvil con proporciones totalmente diferentes.

Pantalla y especificaciones técnicas

El dispositivo incorpora una pantalla OLED de 6,39 pulgadas con una relación de aspecto de 16:9,5. Es una proporción inusual frente a las pantallas modernas, altas y estrechas. La pantalla ofrece una resolución de 2232×1320 píxeles y unos marcos reducidos al mínimo.

La pantalla sorprende no solo por sus dimensiones, sino también por su calidad. Su brillo máximo alcanza los 6500 nits, lo que permite leer la información cómodamente incluso bajo la luz directa del sol. Aunque su diagonal parece menor sobre el papel que la de algunos flagships modernos de 6,9 pulgadas, su mayor anchura mejora la comodidad de uso.

Rendimiento y batería

En el apartado técnico, el Huawei Pura X View también cuenta con una base sólida. Según los informes, el smartphone está equipado con un procesador Kirin 9030S, 12 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno. El sistema operativo elegido es HarmonyOS 7.

Resulta sorprendente que, pese a tener un grosor de solo 6,68 milímetros, el dispositivo pese 201 gramos. Los ingenieros han conseguido integrar en este cuerpo delgado una enorme batería de 7000 mAh.

Cámaras y comodidad de uso

El dispositivo también aspira a ocupar los primeros puestos en fotografía. Su cámara principal incluye tres módulos de 50 megapíxeles cada uno. Esta configuración permite tomar fotos de calidad y grabar vídeos en distintas condiciones.

Los especialistas señalan que un cuerpo tan ancho resulta muy práctico para ver vídeos, leer textos y navegar por páginas web. Aunque no es un dispositivo plegable, puede ofrecer hasta cierto punto la comodidad de una pantalla amplia característica de los gadgets plegables.