El Samsung Galaxy S27 Ultra contará con una batería de capacidad récord

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El Samsung Galaxy S27 Ultra contará con una batería de capacidad récord

El gigante tecnológico surcoreano Samsung planea aumentar significativamente la capacidad de la batería en sus smartphones insignia de próxima generación. Según ixbt.com, nuevos documentos regulatorios han revelado detalles técnicos de los modelos Galaxy S27 Ultra y Galaxy S27 Pro, destacando especialmente la batería y las capacidades de carga rápida. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información, el modelo más avanzado de la serie, el Samsung Galaxy S27 Ultra, estará equipado con una batería de 5700 mAh. Este es un cambio significativo para la empresa en los últimos años y una de las novedades más esperadas por los usuarios. Además, el dispositivo admitirá tecnología de carga rápida por cable de 60 W.

Cambios esperados en la serie insignia

Cabe recordar que Samsung ha instalado tradicionalmente baterías de 5000 mAh en sus smartphones de gama alta de la serie Ultra durante años. Si se confirman estos datos, el aumento a 5700 mAh ayudará a prolongar considerablemente la autonomía de los dispositivos. Esto representa un paso importante frente a la competencia del mercado.

Se espera que otro miembro de la serie, el Galaxy S27 Pro, cuente con una batería de 5200 mAh. La versión más pequeña también tendrá una capacidad de carga de 60 W, igual que el modelo superior, lo que demuestra que la empresa está mejorando gradualmente la velocidad de carga de sus dispositivos.

Capacidades técnicas y memoria

Además, fuentes internas habían informado previamente que los modelos Samsung Galaxy S27 Pro y Ultra adoptarían las últimas generaciones de memoria: estándares LPDDR6 y UFS 5.1. Sin embargo, según la información actual, solo la versión Ultra contará con 16 GB de RAM, lo que mejorará el rendimiento general y la capacidad multitarea del dispositivo.

Por el momento, Samsung no ha proporcionado detalles oficiales sobre la nueva serie insignia ni ha anunciado una fecha de presentación. No obstante, estas filtraciones de organismos reguladores permiten anticipar los cambios que estos dispositivos traerán al mercado el próximo año.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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