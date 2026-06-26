Importante actualización de seguridad para la serie Samsung Galaxy S23

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Importante actualización de seguridad para la serie Samsung Galaxy S23

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha comenzado a distribuir la actualización de seguridad de junio para sus buques insignia del año pasado: los smartphones de la serie Galaxy S23. Esta actualización de software está orientada a fortalecer significativamente el sistema de protección de los dispositivos, lo cual es fundamental para garantizar la seguridad de los datos personales de los usuarios. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información de ixbt.com, el nuevo firmware está disponible por ahora solo para los dispositivos del mercado de Corea del Sur, aunque se espera que esté disponible para otras regiones, especialmente para los usuarios de Uzbekistán, en los próximos días. La actualización se distribuye bajo el número S918NKSS8FZF1 y su tamaño es de aproximadamente 445 MB.

45 correcciones en el sistema de seguridad

La característica principal de esta actualización es que elimina 45 vulnerabilidades diferentes detectadas en versiones anteriores del software. Estos fallos podrían haber permitido a los hackers acceder al sistema o robar datos del usuario. Los ingenieros de Samsung han logrado mejorar la estabilidad general del sistema y reforzar su resistencia contra los ciberataques.

Los modelos Galaxy S23, Galaxy S23 Plus y Galaxy S23 Ultra salieron a la venta inicialmente con el sistema operativo Android 13 y la capa One UI 5.1. La compañía prometió cuatro actualizaciones mayores de Android para estos dispositivos, y actualmente este ciclo se acerca a sus etapas finales.

Perspectivas del soporte de software

Los analistas señalan que, tras el lanzamiento de la versión One UI 8.5 basada en Android 16 QPR2, las actualizaciones mayores del sistema para la serie Galaxy S23 podrían finalizar. Esto significa que es probable que estos flagships no reciban la interfaz One UI 9.0 basada en Android 17. Sin embargo, esto no es motivo de preocupación para los propietarios.

De acuerdo con su política de soporte, Samsung continuará lanzando regularmente parches de seguridad incluso después de que cesen las actualizaciones mayores del sistema operativo. Esto garantiza que los smartphones sigan siendo actuales y seguros durante varios años más.

Se recomienda a los usuarios de Galaxy S23 en Uzbekistán acceder a la sección «Actualización de software» en los ajustes del smartphone para verificar la disponibilidad de la actualización. Para el funcionamiento estable del dispositivo, es conveniente utilizar siempre las versiones oficiales y más recientes.

SamsungGalaxy S23SmartphoneSeguridadActualización
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Abror Shuhratov
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