La Agencia Espacial Europea estudia su propia estación orbital tras la ISS

·4·Tecnología
La Agencia Espacial Europea estudia su propia estación orbital tras la ISS

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha comenzado a evaluar las posibilidades de construir su propia estación orbital tras la finalización de las operaciones de la Estación Espacial Internacional (ISS). Según ixbt.com, la agencia ha iniciado dos estudios paralelos al respecto, lo que podría ser un paso importante para mantener la base científica y tecnológica europea en órbita terrestre baja. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se han firmado contratos con consorcios liderados por Airbus Defence and Space y OHB para realizar estos estudios estratégicos. La duración del proyecto es de nueve meses, durante los cuales los expertos analizarán en profundidad la arquitectura, la infraestructura y los sistemas de soporte vital del futuro complejo espacial.

Ejes principales del proyecto

Durante las investigaciones, los ingenieros evaluarán no solo la arquitectura de la estación, sino también las cuestiones de transporte de tripulaciones y carga a la órbita. La identificación de las tecnologías y capacidades industriales necesarias para la creación del complejo también se define como una de las tareas principales.

Según los planes, la nueva estación prevista debería garantizar una presencia humana permanente en órbita terrestre baja, la realización de diversos experimentos científicos y la prueba de las tecnologías más recientes. Sin embargo, en esta etapa, la ESA aún no ha tomado una decisión final sobre la construcción de esta estación.

Perspectivas espaciales futuras de Europa

El complejo europeo se considera una de las alternativas para mantener la presencia del continente en órbita terrestre baja. En particular, también se están estudiando las posibilidades de participación en estaciones orbitales comerciales de otros operadores. Los resultados de las investigaciones servirán de base para que los países miembros de la ESA tomen decisiones importantes en el futuro.

Cabe señalar que Europa ha acumulado una vasta experiencia durante su participación en el programa ISS. El laboratorio científico Columbus y el módulo de servicio europeo desarrollado para la nave Orion de los Estados Unidos son ejemplos de ello.

Actualmente, las empresas europeas están desarrollando paralelamente sistemas de transporte, módulos habitables, sistemas de soporte vital, robótica y servicios de mantenimiento en órbita para naves espaciales. Esto constituye una base sólida para futuros proyectos independientes.

ESAISSEspacioTecnologíaEuropa
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Agencia Espacial Europea planea construir su propia estación orbitalLa Agencia Espacial Europea planea construir su propia estación orbital4 octubre 13:27Europa anuncia la creación de su propia nave espacial tripuladaEuropa anuncia la creación de su propia nave espacial tripulada10 septiembre 21:52La NASA y SpaceX acuerdan tres vuelos adicionales a la Estación Espacial InternacionalLa NASA y SpaceX acuerdan tres vuelos adicionales a la Estación Espacial Internacional19 septiembre 14:53Astronautas de la NASA y la ESA realizan una caminata espacial desde la ISSAstronautas de la NASA y la ESA realizan una caminata espacial desde la ISS18 agosto 21:54Pikachu en la Estación Espacial Internacional: el pequeño héroe en una misión científica orbitalPikachu en la Estación Espacial Internacional: el pequeño héroe en una misión científica orbital19 septiembre 18:25La nave espacial Falcon 9 parte hacia la EEI con la misión Crew-13La nave espacial Falcon 9 parte hacia la EEI con la misión Crew-131 octubre 21:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar