La Agencia Espacial Europea estudia su propia estación orbital tras la ISS

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha comenzado a evaluar las posibilidades de construir su propia estación orbital tras la finalización de las operaciones de la Estación Espacial Internacional (ISS). Según ixbt.com, la agencia ha iniciado dos estudios paralelos al respecto, lo que podría ser un paso importante para mantener la base científica y tecnológica europea en órbita terrestre baja. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se han firmado contratos con consorcios liderados por Airbus Defence and Space y OHB para realizar estos estudios estratégicos. La duración del proyecto es de nueve meses, durante los cuales los expertos analizarán en profundidad la arquitectura, la infraestructura y los sistemas de soporte vital del futuro complejo espacial.

Ejes principales del proyecto

Durante las investigaciones, los ingenieros evaluarán no solo la arquitectura de la estación, sino también las cuestiones de transporte de tripulaciones y carga a la órbita. La identificación de las tecnologías y capacidades industriales necesarias para la creación del complejo también se define como una de las tareas principales.

Según los planes, la nueva estación prevista debería garantizar una presencia humana permanente en órbita terrestre baja, la realización de diversos experimentos científicos y la prueba de las tecnologías más recientes. Sin embargo, en esta etapa, la ESA aún no ha tomado una decisión final sobre la construcción de esta estación.

Perspectivas espaciales futuras de Europa

El complejo europeo se considera una de las alternativas para mantener la presencia del continente en órbita terrestre baja. En particular, también se están estudiando las posibilidades de participación en estaciones orbitales comerciales de otros operadores. Los resultados de las investigaciones servirán de base para que los países miembros de la ESA tomen decisiones importantes en el futuro.

Cabe señalar que Europa ha acumulado una vasta experiencia durante su participación en el programa ISS. El laboratorio científico Columbus y el módulo de servicio europeo desarrollado para la nave Orion de los Estados Unidos son ejemplos de ello.

Actualmente, las empresas europeas están desarrollando paralelamente sistemas de transporte, módulos habitables, sistemas de soporte vital, robótica y servicios de mantenimiento en órbita para naves espaciales. Esto constituye una base sólida para futuros proyectos independientes.