Un robot capaz de moverse por paredes y techos ha sido creado en Corea

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Un robot capaz de moverse por paredes y techos ha sido creado en Corea

En Corea del Sur, se ha creado un robot cuadrúpedo llamado Diden Spider, diseñado para realizar trabajos peligrosos y complejos en la construcción naval. Gracias a potentes imanes en sus patas, puede adherirse a superficies metálicas y moverse por paredes verticales, estructuras de acero curvas e incluso techos.

El robot fue desarrollado por la empresa Diden Robotics y está siendo adaptado para realizar tareas como soldadura, inspección técnica y otras funciones en la construcción de barcos. Una de sus principales ventajas es su capacidad para acceder a lugares estrechos, elevados o peligrosos para los humanos.

El Diden Spider también ha sido probado en el astillero de Samsung Heavy Industries. Durante las pruebas, el robot demostró su capacidad para desplazarse a lo largo de las estructuras de acero utilizadas en la construcción naval y realizar trabajos de soldadura.

Los expertos destacan que este tipo de robots podrían ayudar a automatizar tareas peligrosas y repetitivas en la construcción naval en el futuro. Diden Robotics también está desarrollando la tecnología para su uso en inspecciones y otros procesos industriales más allá de la soldadura.

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