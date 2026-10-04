El Samsung Galaxy S27 podría eliminar los reflejos en las fotos mediante IA

El gigante surcoreano Samsung está trabajando para llevar la calidad de la fotografía móvil a un nuevo nivel en sus futuros dispositivos insignia. Según ixbt.com, los smartphones Galaxy S27 en desarrollo utilizarán las capacidades de la IA en lugar de costosos recubrimientos físicos para eliminar los reflejos y defectos ópticos de las lentes de la cámara. Así lo informa Ixbt.com señala. informa.

Actualmente, los reflejos causados por fuentes de luz, como luces nocturnas, faros de automóviles o la luz solar, siguen siendo uno de los problemas más comunes en la fotografía móvil. Por lo general, los fabricantes confían en métodos físicos, como la aplicación de recubrimientos especiales en las lentes, para reducir estos defectos ópticos.

Por ejemplo, algunas marcas como Sony y Vivo utilizan tecnologías ópticas Zeiss en sus smartphones. En particular, el recubrimiento T* sirve para reducir los reflejos no deseados y aumentar significativamente el contraste de la imagen. Sin embargo, se espera que Samsung prescinda de estos costosos recubrimientos y opte por un enfoque diferente.

IA y procesamiento por software

Según la información difundida, la compañía se apoyará en algoritmos de IA en los dispositivos Galaxy S27. Este software será capaz de identificar automáticamente los reflejos no deseados durante la fase de procesamiento de la imagen y eliminarlos.

Se ha revelado que esta nueva tecnología muestra una alta eficacia en las pruebas. Esto permite mejorar significativamente la calidad final de la foto manteniendo el coste del sistema óptico.

El informante conocido como kro_roe, quien reveló esta información, es conocido por haber anunciado con precisión las fechas de inicio de la fase de prueba beta de la interfaz One UI 7 el año pasado. Por ello, sus últimas declaraciones están atrayendo gran atención en el mundo tecnológico.