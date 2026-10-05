Por qué se canceló el flagship Xiaomi 18 Ultra

El reconocido insider Digital Chat Station reveló las características misteriosas del smartphone flagship Xiaomi 18 Ultra, que se esperaba tuviera especificaciones ultra avanzadas pero que finalmente no entró en producción masiva. Este dispositivo podría haber causado un gran impacto en el mundo tecnológico, pero la empresa decidió abandonarlo debido a cambios estratégicos. Así lo informa Ixbt.com. informa .

Según información de Ixbt.com, el aspecto más destacado del modelo cancelado iba a ser un sistema de cámara revolucionario compuesto por tres módulos de 200 MP. Se esperaba que esta configuración única llevara las capacidades de fotografía móvil a un nuevo nivel.

Capacidades de cámara únicas

Según los documentos del proyecto, estaba previsto equipar el smartphone con un sensor principal LOFIC de 1/1,12 pulgadas. Este debía ir acompañado de una cámara ultra gran angular con una matriz de 1/1,56 pulgadas, así como de un teleobjetivo periscópico LOFIC con zoom óptico continuo y un sensor de 1/1,28 pulgadas.

Además, para ampliar aún más las capacidades del dispositivo, se esperaba la incorporación de un objetivo multiespectral, una fijación magnética especial para ópticas externas y altavoces estéreo simétricos. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas técnicas, este ambicioso proyecto no se materializó.

Razones para abandonar la producción

Más tarde, el insider Digital Chat Station informó que la producción de este modelo fue cancelada por completo. Según los análisis del experto, una de las razones principales de esta decisión fue el costo de producción excesivamente alto del gadget. Este factor podría haber afectado gravemente el precio de mercado y el volumen total de ventas del dispositivo.

Cabe recordar que en agosto de este año ya se filtró información preliminar sobre la reducción de la serie Xiaomi 18 de cuatro a tres dispositivos. Como resultado, la dirección de la empresa decidió mantener solo los modelos Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max para la nueva generación, confirmando que la versión Ultra no formaría parte de la línea.