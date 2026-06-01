Se anuncia el número de niños en Uzbekistán

Foto: Comité Nacional de Estadística

Según datos del Comité Nacional de Estadística, al 1 de enero de 2026, el número de niños de 0 a 14 años en Uzbekistán alcanzó los 11 630 879. Esta cifra confirma una vez más la alta proporción de jóvenes en la estructura poblacional del país.

Según las estadísticas, el número de niños supera ligeramente al de niñas. En concreto, había 6 030 736 niños y 5 600 143 niñas.

Estos indicadores demográficos aumentan aún más la necesidad de desarrollar la educación, la salud y la infraestructura social en el país. En particular, la expansión de escuelas, guarderías y sistemas de apoyo a la salud infantil sigue siendo una cuestión prioritaria.

Cabe señalar que la alta proporción de jóvenes en la población de Uzbekistán crea un gran potencial para el futuro mercado laboral. Al mismo tiempo, este factor exige al Estado una planificación a largo plazo y una política social eficaz.