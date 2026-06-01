Las temperaturas en Uzbekistán bajarán ligeramente en la primera semana de verano

Estimados compatriotas, la tan esperada temporada de verano, llena de sol, ha llegado a nuestro país. Los meteorólogos informan que la primera semana de esta temporada tiene una agradable sorpresa para nuestros residentes y visitantes. Una corriente de aire fresco reemplazará el calor abrasador, y se esperan lluvias breves y refrescantes en algunas regiones como un recuerdo de la primavera.

Nuestro estado de ánimo al comienzo del verano depende del clima. ¡Manténgase atento a nuestra página para obtener detalles importantes sobre los cambios climáticos, los indicadores de temperatura y los riesgos de inundación en la república, las zonas montañosas y la capital durante toda la semana!

La situación del lunes y el frescor a mitad de semana

Hoy, el primer día de la semana, lunes, predominará el tiempo seco y caluroso en la mayor parte de nuestro país. Sin embargo, existe la posibilidad de lluvias breves y tormentas eléctricas en algunas partes de la región de Tashkent y el valle de Fergana. Las temperaturas diurnas rondarán los +34…+36°C, mientras que en las regiones del sur el sol será mucho más fuerte, alcanzando los +38…+40°C.

Pero Del 2 al 4 de junio habrá una oportunidad de tomar un respiro antes de que el calor del verano se intensifique:

Primera mitad del día: El cielo estará despejado, con nubosidad principalmente baja durante la noche y hasta el mediodía.

Segunda mitad del día: Por la tarde, se desarrollarán nubes locales, y se esperan lluvias breves y tormentas eléctricas en algunas zonas.

Descenso de temperatura: Lo más gratificante es que las temperaturas disminuirán gradualmente durante estos días, alcanzando +28…+33 grados durante el día. En el sur, el calor disminuirá ligeramente, alcanzando los +34…+37 grados.

El viernes, es decir 5 de junio las precipitaciones cesarán en la mayor parte de la república. Solo en algunas partes del valle de Fergana podrían producirse lluvias breves con tormentas eléctricas. La temperatura general del aire se mantendrá casi sin cambios.

Tormentas de polvo, velocidad del viento y riesgo de inundaciones en las montañas

Al comienzo del verano, la naturaleza también muestra su carácter intenso. Si bien la velocidad del viento en toda la república será generalmente de 7 a 12 metros por segundo durante la semana, en algunos lugares se espera que este indicador aumente a 15–20 metros/segundo Cuando el viento se intensifica, pueden levantarse tormentas de polvo en algunas regiones, por lo que se recomienda prestar atención a su salud.

Una nota importante para nuestros compatriotas que planean descansar en las montañas:

Situación en las zonas montañosas: Del 1 al 5 de junio, se esperan lluvias breves y tormentas eléctricas intermitentes en los distritos de piedemonte y montaña. Debido a las fuertes precipitaciones, existe el riesgo de inundaciones repentinas en las zonas montañosas. ¡No olvide tomar precauciones!

¿Cómo será el clima en nuestra capital, Tashkent?

También se pronostica una semana más fresca y agradable para nuestra hermosa ciudad. Puede encontrar información detallada sobre los indicadores para cada día de la semana en la tabla especial a continuación:

Fechas Clima y temperatura esperados Velocidad del viento y tormentas de polvo 1 de junio (lunes) Son posibles breves lluvias primaverales y tormentas eléctricas en la segunda mitad del día. La temperatura es bastante cálida: +34…+36 grados. La velocidad del viento aumentará de los habituales 3–8 metros/segundo a 10–15 metros/segundo periódicamente. 2–4 de junio Se esperan lluvias breves y refrescantes y tormentas eléctricas en la segunda mitad del día. La temperatura bajará significativamente hasta +29…+31 grados . Existe la posibilidad de tormentas de polvo en algunas partes de la ciudad tras vientos fuertes. 5 de junio (viernes) No se esperan precipitaciones al final de la semana, el cielo se despejará. Las temperaturas diurnas subirán ligeramente hasta +31…+33 grados . El viento seguirá soplando en su dirección habitual.

Como puede ver, la primera semana de verano nos protegerá del calor excesivo con su aire fresco y días lluviosos. ¡Este es el momento perfecto para pasear y tener conversaciones agradables con sus seres queridos!

¡Síganos para conocer las noticias más candentes, útiles y esenciales para nuestra vida diaria desde cada rincón de nuestro país, queridos lectores! ¡Manténgase atento a nuestra página!