Otro físico acusado de traición en Rusia

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Otro físico acusado de traición en Rusia

En Rusia, el físico de 35 años Maxim Kravchuk fue arrestado bajo cargos de «alta traición». De esta manera, se convierte en al menos el octavo científico detenido bajo este cargo desde el inicio de la guerra en Ucrania. Así lo informó The Moscow Times .

Se informa que Maxim Kravchuk fue arrestado en Moscú el 24 de junio, el día de su cumpleaños. Los detalles del caso penal abierto en su contra no han sido revelados, ya que, según la legislación rusa, todos los casos de «alta traición» se tratan bajo secreto de sumario.

Kravchuk trabajaba en el Instituto Central de Investigación de Ingeniería Mecánica, perteneciente a «Roscosmos». Es considerado uno de los expertos reconocidos por sus trabajos científicos en el campo de la aerodinámica y los flujos turbulentos.

La labor científica del investigador se centra en el estudio del impacto de los flujos de gas supersónicos generados por los motores de cohetes en las zonas de lanzamiento, así como en el uso de cálculos de supercomputadoras en el diseño de complejos de lanzamiento espacial. También participó en investigaciones sobre la dinámica de gases durante el lanzamiento del cohete «Angara-A5» desde el cosmódromo de «Vostochny» .

Según los datos, Kravchuk compró un apartamento en 2016 a través de un programa estatal de hipoteca social. Al mismo tiempo, realizaba actividades comerciales privadas. Se ha registrado que entre 2016 y 2019 viajó varias veces a Ucrania y Moldavia.

La publicación destaca que, tras el inicio de la guerra en Ucrania, se han presentado acusaciones similares contra varios científicos rusos destacados. Entre ellos se encuentran Anatoli Maslov, Aleksandr Shiplyuk, Dmitri Kolker, Valeri Zveguintsev y Vladislav Galkin, quienes trabajaban en el sistema de la Academia de Ciencias de Rusia.

RusiaMaxim KravchukMoscúRoscosmosUcrania
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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