Cambio en las reglas de pago de tarifas de autobús en Uzbekistán

Se están introduciendo nuevos cambios en el procedimiento de uso del transporte público en Uzbekistán.

Según informes, a partir del 1 de septiembre se actualizarán las reglas para el pago de las tarifas de autobús. De ahora en adelante, los pasajeros deberán pagar la tarifa inmediatamente al subir al transporte. De lo contrario, podrían ser considerados viajeros sin billete.

También se ha establecido una responsabilidad administrativa para los pasajeros que no cumplan con la regla, aplicándose una multa equivalente a una décima parte del BRM. Según los cálculos actuales, esta suma asciende a 41.200 sums.

Según las autoridades, esta novedad tiene como objetivo mejorar la disciplina de pago y la calidad del servicio en el transporte público.

Además, se planea integrar el sistema de pago de autobuses, metro y trenes eléctricos suburbanos en una única plataforma en el futuro. Se espera que esto cree un sistema de pago más cómodo y rápido para los pasajeros.