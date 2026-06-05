Cambio en las reglas de pago de tarifas de autobús en Uzbekistán

·57·Uzbekistán
Cambio en las reglas de pago de tarifas de autobús en Uzbekistán

Se están introduciendo nuevos cambios en el procedimiento de uso del transporte público en Uzbekistán.

Según informes, a partir del 1 de septiembre se actualizarán las reglas para el pago de las tarifas de autobús. De ahora en adelante, los pasajeros deberán pagar la tarifa inmediatamente al subir al transporte. De lo contrario, podrían ser considerados viajeros sin billete.

También se ha establecido una responsabilidad administrativa para los pasajeros que no cumplan con la regla, aplicándose una multa equivalente a una décima parte del BRM. Según los cálculos actuales, esta suma asciende a 41.200 sums.

Según las autoridades, esta novedad tiene como objetivo mejorar la disciplina de pago y la calidad del servicio en el transporte público.

Además, se planea integrar el sistema de pago de autobuses, metro y trenes eléctricos suburbanos en una única plataforma en el futuro. Se espera que esto cree un sistema de pago más cómodo y rápido para los pasajeros.

UzbekistánSom
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se introduce un nuevo procedimiento digital para registrar edificios de apartamentosSe introduce un nuevo procedimiento digital para registrar edificios de apartamentosAyer, 17:32Saida Mirziyoyeva se reunió con líderes de la ONU y el FMAM en Samarcanda (Foto)Saida Mirziyoyeva se reunió con líderes de la ONU y el FMAM en Samarcanda (Foto)Ayer, 16:47Cambio en las reglas de pago de tarifas de autobús en Taskent a partir del 1 de septiembreCambio en las reglas de pago de tarifas de autobús en Taskent a partir del 1 de septiembreAyer, 13:34Anunciados los nuevos precios de un kilogramo de plov en UzbekistánAnunciados los nuevos precios de un kilogramo de plov en UzbekistánAyer, 13:22Se establecerá un clúster químico de 60 hectáreas en TaskentSe establecerá un clúster químico de 60 hectáreas en TaskentAyer, 12:16Detectado robo de gas por valor de 5.300 millones de sums en ChustDetectado robo de gas por valor de 5.300 millones de sums en ChustAyer, 10:53
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Uzbekistán noticias

Uzbekistán establece un récord: más de 12.000 samsas preparados (vídeo)
Uzbekistán establece un récord: más de 12.000 samsas preparados (vídeo)
El Banco Central responde a los informes sobre el billete de 500.000 soums
El Banco Central responde a los informes sobre el billete de 500.000 soums
Kirguistán devuelve 21 toneladas de sandías importadas de Uzbekistán
Kirguistán devuelve 21 toneladas de sandías importadas de Uzbekistán
Se anuncian cambios importantes a partir del 1 de junio
Se anuncian cambios importantes a partir del 1 de junio
Fuertes lluvias y frescor reemplazan el calor en Uzbekistán
Fuertes lluvias y frescor reemplazan el calor en Uzbekistán
Las tarifas eléctricas subirán, la factura por 500 kWh cambiará
Las tarifas eléctricas subirán, la factura por 500 kWh cambiará
Modificación del procedimiento de pago del subsidio por nacimiento en Uzbekistán
Modificación del procedimiento de pago del subsidio por nacimiento en Uzbekistán
Fecha de Eid al-Adha anunciada oficialmente en Uzbekistán
Fecha de Eid al-Adha anunciada oficialmente en Uzbekistán