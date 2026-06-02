Précision au micron près : les pièces Lada testées en laboratoire 3D

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Précision au micron près : les pièces Lada testées en laboratoire 3D

Chaque pièce des véhicules Lada est soumise à un contrôle numérique. Le modèle virtuel est comparé au produit réel jusqu'aux déviations microscopiques. À l'usine AvtoVAZ, le contrôle qualité des pièces a été élevé au niveau de mesures numériques de haute précision. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Chaque pièce est d'abord créée sous forme de modèle mathématique, servant ensuite de base à la production. L'inspection finale est effectuée dans un laboratoire 3D, où la conformité du produit avec la conception originale est vérifiée avec une précision au micron. La tâche principale du laboratoire consiste à contrôler la géométrie des éléments de carrosserie et de structure.

Les spécialistes vérifient la correspondance entre les paramètres réels des pièces, les dessins techniques et les modèles numériques, assurant ainsi la stabilité de la qualité en production de série. Des échantillons sont prélevés dans chaque lot pour inspection : environ trois pièces pour la production en série et jusqu'à dix pour les nouveaux projets.

Chaque produit passe par 80 à 300 points de contrôle, et le processus peut durer de 20 à 90 minutes selon la complexité. L'équipement du laboratoire permet de détecter des écarts au centième, voire au millième de millimètre près. Il est à noter que l'ensemble du système de mesure fonctionne sur la base de logiciels locaux.

LadaAvtoVAZTechnologieIndustrie AutomobileContrôle Qualité
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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