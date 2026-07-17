Pérez considère qu'Olise est un joueur né pour le Real

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Pérez considère qu'Olise est un joueur né pour le Real

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, ne renonce pas à l'idée d'ajouter une nouvelle grande star à son effectif. Le patron du club madrilène voit en Michael Olise un joueur parfaitement adapté au style du « club royal ».

Cependant, le Bayern Munich ne compte pas laisser partir l'un de ses leaders facilement. Par conséquent, un éventuel transfert pourrait nécessiter une somme très importante.

Pérez souhaite personnellement le transfert d'Olise

Selon les informations de l'insider Fabrizio Romano, Florentino Pérez est déterminé à faire venir le joueur français au Real Madrid.

Le président du club estime que la technique, la vitesse et la polyvalence offensive du milieu de terrain de 24 ans correspondent parfaitement au style de jeu des Madrilènes.

Selon la source, Pérez tente même de convaincre ses dirigeants que Olise est un joueur né pour le Real.

Olise peut-il rejoindre Madrid cet été ?

Des rapports dans la presse européenne suggèrent que Michael Olise serait prêt à quitter le Bayern Munich dès cet été pour rejoindre le Real Madrid.

Cependant, le désir du joueur pourrait ne pas suffire à concrétiser le transfert. Le club munichois le considère comme l'un des joueurs clés pour l'avenir de l'équipe.

Le Bayern ne veut pas vendre sa star

La direction du Bayern Munich n'a pas l'intention de se séparer d'Olise pour le moment.

C'est pourquoi, si les Madrilènes entament des négociations officielles, le club allemand devrait exiger une somme très élevée. Certains experts n'excluent pas que cet accord puisse devenir l'un des transferts les plus chers de l'histoire du Real.

Olise évalué à 150 millions d'euros

Le portail Transfermarkt évalue la valeur marchande actuelle du joueur français à 150 millions d'euros.

Ce chiffre seul signifie que les négociations ne seront pas faciles pour le Real Madrid. Même si le Bayern accepte de vendre, les Madrilènes pourraient devoir dépenser un montant record.

La question principale est désormais : Florentino Pérez pourra-t-il réaliser son prochain grand projet de transfert ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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