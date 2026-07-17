Les robotaxis Zoox d'Amazon rappelés en raison de la fumée

La startup Zoox, appartenant à Amazon, a annoncé un rappel logiciel pour ses robotaxis autonomes sans conducteur. Cette décision fait suite à un incident survenu en juin : le véhicule autonome de l'entreprise a eu des difficultés à circuler dans une zone envahie par une épaisse fumée, entravant le travail des services d'urgence. Cette situation démontre que la robotique et l'AI rencontrent encore des lacunes dans des situations réelles complexes. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Il est précisé que l'incident a eu lieu fin juin, mais les détails n'ont été révélés que maintenant. Lorsque le robotaxi Zoox a rencontré une zone d'incendie, le système a été désorienté par l'épaisse fumée recouvrant les environs. Le véhicule a freiné brusquement et a tenté de s'éloigner des lieux, mais a fini par s'immobiliser. Par chance, il n'y avait pas de passagers à bord à ce moment-là et personne n'a été blessé.

Sécurité et situations d'urgence

Selon la National Highway Traffic Safety Administration ( NHTSA ) des États-Unis, le robotaxi est entré dans une zone qui n'avait pas encore été sécurisée par les pompiers. Après que le véhicule a perdu le contrôle, une intervention à distance par un opérateur a été nécessaire. L'opérateur a fait reculer le véhicule pour libérer le passage aux pompiers. Comme l'écrit la publication ixbt.com, cette situation a suscité de vives critiques de la part de la direction de la NHTSA.

Dans une lettre adressée aux développeurs de véhicules autonomes, l'administrateur de la NHTSA, Jonathan Morrison, a souligné que gêner le travail des services d'urgence est inacceptable. Selon lui, les lieux d'incendie ou d'accident ne sont pas des « cas rares », mais une réalité quotidienne. Par conséquent, les robotaxis doivent être capables de détecter de telles situations et d'y réagir correctement, faute de quoi cela sera considéré comme une défaillance technique.

Problèmes systémiques et mises à jour

Zoox a publié une mise à jour logicielle pour sa flotte de 105 véhicules. Selon les représentants de l'entreprise, le nouvel algorithme améliore le fonctionnement des capteurs dans les environnements enfumés et prévient des situations similaires. Il convient de noter qu'il ne s'agit pas du premier rappel pour Zoox cette année. Auparavant, en mars, le logiciel avait déjà été révisé en raison de problèmes de freinage brusque.

Il n'y a pas que Zoox, d'autres géants du secteur comme Waymo sont confrontés à des problèmes similaires. Selon TechCrunch, les robotaxis de Waymo ont entravé le travail des services d'urgence au moins six fois avant mars de cette année. Dans certains cas, les secouristes ont été contraints de pousser manuellement le robotaxi. Cela montre qu'il reste encore beaucoup à faire pour une intégration complète des véhicules autonomes dans l'infrastructure urbaine.

Actuellement, Zoox teste ses services dans les villes de Las Vegas et San Francisco. Les robotaxis de l'entreprise ont un design unique, sans volant ni pédales. Par conséquent, pour lancer ses activités commerciales, l'entreprise attend d'obtenir une exemption des normes de sécurité fédérales. Si les problèmes techniques sont résolus, ce projet pourrait transformer radicalement le système de transport urbain.