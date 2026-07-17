La course au Ballon d’Or, récompense décernée au meilleur joueur de l’année dans le football mondial, est entrée dans une phase décisive. Cependant, Kylian Mbappé, considéré comme l'un des principaux candidats pour le trophée 2026, a pratiquement perdu ses chances dans cette course. Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien footballeur Jeremie Aliadiere a minimisé les chances de l'attaquant français. C'est ce que rapporte Goal.com .

Bien que Kylian Mbappé ait enregistré des résultats individuels élevés au cours de la saison dernière avec le Real Madrid et l'équipe de France, l'absence de titres collectifs joue en sa défaveur. En particulier, le fait que le Real Madrid ait terminé sa deuxième saison consécutive sans trophées majeurs et l'échec de la France sur la scène internationale ont anéanti les espoirs de Mbappé pour cette prestigieuse récompense.

Manque de trophées et échec international

Mbappé avait prouvé qu'il était l'un des meilleurs attaquants de la planète en marquant huit buts lors du tournoi majeur organisé en Amérique du Nord. Mais la défaite en demi-finale face à l'Espagne a retardé son succès à l'échelle internationale. Selon les règles du Ballon d’Or, outre les statistiques individuelles, il est nécessaire de remporter des tournois prestigieux comme la Ligue des champions ou la Coupe du monde.

Jeremie Aliadiere a souligné que Mbappé a réalisé une saison fantastique sur le plan personnel et a porté son équipe dans de nombreux matchs. Cependant, le fait de n'avoir remporté aucun trophée avec le Real Madrid le place derrière dans le processus de vote. Une situation similaire est observée avec l'attaquant de l'équipe d'Angleterre Harry Kane, qui a également été écarté de la liste des prétendants en raison de son manque de titres.

Lionel Messi et la marche vers un neuvième Ballon d’Or

Contrairement à Mbappé, le capitaine de l'équipe d'Argentine Lionel Messi revient une fois de plus au sommet du football mondial. La légende argentine a mené son équipe jusqu'en finale de la Coupe du monde et a réussi à marquer huit buts au cours du tournoi. Si l'Argentine bat l'Espagne en finale et défend son titre, il est presque certain que Messi remportera son neuvième Ballon d’Or.

Actuellement, Messi est considéré comme le grand favori pour ce prix. La régularité du joueur expérimenté sur la scène internationale et son rôle dans les matchs décisifs le distinguent des jeunes stars. La communauté du football estime que Mbappé devra attendre au moins 12 mois de plus pour sa prochaine chance, car dans la situation actuelle, le nombre de trophées l'emporte sur les compétences individuelles.