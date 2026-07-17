Mohamed Salah proche de la Turquie : Beşiktaş fait une offre importante

Ayant quitté Liverpool, Mohamed Salah pourrait poursuivre sa carrière en Turquie. Beşiktaş a proposé un contrat à court terme avec un salaire élevé à la star égyptienne de 34 ans.

La première rencontre entre les parties se serait déroulée dans une atmosphère positive. La question principale est désormais : Salah acceptera-t-il une baisse significative de son salaire ?

Quel contrat Beşiktaş a-t-il proposé ?

Selon le média A Spor, Mohamed Salah a tenu ses premières négociations avec les représentants de Beşiktaş.

Le club turc a proposé au joueur :

un contrat d'un an ;

une option pour prolonger l'accord d'une saison supplémentaire ;

un salaire annuel de 12 millions d'euros.

Selon la source, la réunion s'est déroulée dans un climat positif et les parties pourraient poursuivre les négociations.

Salah gagnait beaucoup plus en Angleterre

Après avoir signé un nouveau contrat avec Liverpool en 2025, l'attaquant égyptien est devenu le joueur le mieux payé de l'histoire du club.

Son salaire annuel en Angleterre était de 20,8 millions de livres sterling, soit environ 24,5 millions d'euros.

Par conséquent, l'offre de Beşiktaş est presque deux fois inférieure à l'ancien salaire de Salah. Cet écart pourrait être l'un des points clés des négociations.

Quelles ont été ses performances la saison dernière ?

La saison dernière, Salah a disputé 41 matchs sous le maillot de Liverpool.

Lors de ces matchs, le joueur a :

marqué 12 buts ;

délivré 10 passes décisives.

Après cela, il a quitté le club anglais et est actuellement sur le point de choisir la prochaine étape de sa carrière.

Salah est évalué à 22 millions d'euros

Le portail Transfermarkt estime la valeur marchande actuelle de Mohamed Salah à 22 millions d'euros.

Cependant, son âge, son salaire élevé et ses exigences contractuelles pourraient influencer un éventuel accord. Parallèlement, l'expérience et le prestige international de Salah auraient une grande importance pour Beşiktaş, tant sur le plan sportif que commercial.

Si les négociations aboutissent, Mohamed Salah pourrait devenir l'un des plus grands transferts de l'histoire du championnat de Turquie.