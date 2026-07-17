Erreur dans le système Amazon : des milliards de dollars de dettes facturés aux utilisateurs AWS

Une grave défaillance technique est survenue au sein d'Amazon Web Services (AWS), la division de cloud computing d'Amazon. En conséquence, de nombreux clients ont constaté des dettes astronomiques, atteignant des millions, voire des milliards de dollars, pour des services non utilisés. Cet incident a ravivé les inquiétudes sur le marché mondial concernant la sécurité des infrastructures cloud et la stabilité des systèmes de facturation. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Vendredi matin, de nombreux utilisateurs d'AWS ont été choqués par des notifications inattendues. Selon des captures d'écran publiées sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit, certaines entreprises ont reçu des factures allant jusqu'à 2,5 milliards de dollars pour le mois en cours. Pourtant, la consommation réelle de ces clients ne représentait qu'une infime fraction de ces montants.

Causes de la défaillance technique

Les représentants officiels d'Amazon ont réagi à la situation, confirmant que le problème était lié à des modifications apportées au sous-système de facturation (billing) de l'entreprise. Selon Amazon, les données erronées ont commencé à apparaître jeudi soir. Les tentatives initiales et les efforts de restauration (rollback) n'ont pas donné les résultats escomptés, ce qui a amplifié l'ampleur du problème.

Une mise à jour publiée sur la page d'état de l'entreprise précise que les chiffres affichés ne reflètent pas le niveau réel d'utilisation des clients. Il s'agit d'une simple erreur visuelle dans le portail de facturation, et il est peu probable que de tels montants soient prélevés sur les comptes bancaires des utilisateurs. Cependant, une telle erreur cause des désagréments majeurs pour le reporting financier et la planification des grandes entreprises.

Réaction des clients et sécurité

De nombreux utilisateurs ont signalé des dettes injustifiées allant de plusieurs millions à des centaines de millions de dollars. Étant donné que les spécialistes et les entreprises IT locales utilisent souvent les services AWS pour des projets internationaux, de telles pannes mondiales incitent également les acteurs du marché local à la vigilance. Les erreurs dans les systèmes de facturation peuvent nuire non seulement aux finances, mais aussi à la réputation de l'entreprise.

Actuellement, les ingénieurs d'Amazon travaillent à la résolution complète de la panne. L'entreprise a appelé les utilisateurs au calme, assurant que toutes les erreurs de facturation seraient corrigées dans les prochaines heures et que les chiffres réels seraient rétablis. De tels incidents prouvent une fois de plus qu'il ne faut pas accorder une confiance aveugle aux systèmes automatisés des fournisseurs de cloud.

Rappelons qu'AWS occupe une position de leader sur le marché mondial des services cloud et que des géants comme Netflix et Airbnb, ainsi que des milliers de petites startups, dépendent de son infrastructure. C'est pourquoi la moindre erreur dans le système de facturation provoque une résonance mondiale.