Patreon renforce sa lutte contre les bots d'IA : fini les demandes d'autorisation

La célèbre plateforme Patreon, destinée aux auteurs et créateurs, a annoncé des mesures strictes contre les bots qui collectent des données sans autorisation pour entraîner des systèmes d'intelligence artificielle (AI). L'entreprise ne se contente plus de demander aux bots de ne pas collecter de données, elle passe désormais à un blocage technique complet. Cette mesure vise à protéger les droits d'auteur et à empêcher que le travail des créateurs ne soit approprié gratuitement par des modèles d'AI. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Patreon renforce sa collaboration avec Cloudflare, fournisseur d'infrastructure internet, dans cette lutte. Grâce à la technologie AI Crawl Control fournie par Cloudflare, la plateforme détecte désormais automatiquement les bots qui scannent son contenu et restreint leur accès. Selon les représentants de l'entreprise, les mesures précédentes étaient insuffisantes car les scrapers d'AI deviennent de plus en plus sophistiqués.

Passage du fichier robots.txt au blocage réel

Auparavant, comme de nombreux sites, Patreon indiquait aux bots quelles pages ne pouvaient pas être scannées via le fichier robots.txt. Cependant, cette méthode n'était pas obligatoire, mais seulement consultative. De nombreuses entreprises d'AI ont ignoré ces instructions et ont continué à utiliser le contenu privé des créateurs comme nourriture pour leurs modèles. Le blog de Patreon souligne que "le consentement ne devrait pas dépendre du comportement du scraper".

Lors des tests du nouveau système, le nombre de tentatives hebdomadaires des bots d'AI est passé de plusieurs milliers à zéro. Cela montre que les restrictions consultatives précédentes ne fonctionnaient pratiquement pas et que les bots violaient ouvertement les règles du site. Désormais, Patreon peut également protéger ses fonctionnalités plus ouvertes comme le Home Feed mis à jour et Quips contre les bots.

Droits des créateurs et nouvelle stratégie

Selon Drew Rowny, directeur produit chez Patreon, sur la plupart des plateformes internet, les créateurs sont obligés d'accepter que leur travail soit utilisé par l'AI pour élargir leur audience. Patreon choisit une voie différente : les auteurs doivent avoir le droit de contrôler pleinement l'utilisation du fruit de leur travail tout en développant leur audience.

Dans le même temps, la plateforme ne bloque pas tous les bots. Les bots d'indexation des moteurs de recherche, c'est-à-dire les agents qui dirigent les utilisateurs vers les pages Patreon et organisent l'information, conservent un accès libre. Seuls les bots qui volent des données pour entraîner des réseaux neuronaux seront soumis à des restrictions.

Ces changements interviennent à un moment où les tensions entre les créateurs de contenu et les géants de l'AI s'intensifient dans le monde entier. Des services comme Cloudflare proposent désormais aux propriétaires de sites la possibilité de vendre leurs données aux bots (Pay Per Crawl). Patreon ne souhaite pas s'engager dans ce type de commerce pour le moment, se concentrant principalement sur la protection de la propriété intellectuelle des créateurs.