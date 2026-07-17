Itel présente la batterie externe compacte Zeno capable de charger des ordinateurs portables

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Itel présente la batterie externe compacte Zeno capable de charger des ordinateurs portables

La marque itel, connue sur le marché des gadgets modernes pour ses appareils abordables, a dévoilé sa nouvelle gamme de batteries externes (powerbank) Zeno. Cette ligne attire l'attention des utilisateurs non seulement par sa capacité à charger des smartphones, mais aussi des ordinateurs portables. Selon ixbt.com, les nouveaux appareils allient haute puissance et design compact. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

La série Zeno est produite en deux capacités : 10 000 et 20 000 mAh. Les deux modèles prennent en charge une technologie de charge rapide allant jusqu'à 45 W. Cette puissance est suffisante pour charger complètement des tablettes et des ordinateurs portables économes en énergie, faisant de cet appareil un compagnon indispensable non seulement pour un usage quotidien, mais aussi pour les longs voyages.

Commodité et solutions de design innovantes

L'une des caractéristiques les plus uniques des nouvelles batteries est le câble USB-C tressé intégré au boîtier. Cette solution évite à l'utilisateur d'avoir à transporter un câble séparé. Le revêtement en tissu robuste du câble assure une longue durée de vie et réduit le risque de rupture.

Un écran LED spécial est placé sur le boîtier de l'appareil, affichant en temps réel le pourcentage de charge restant de la batterie. Cela permet à l'utilisateur de surveiller le niveau d'énergie et d'éviter les situations imprévues. Le matériau du boîtier est un mélange de plastique ABS+PC ignifuge.

Sécurité et efficacité

Les ingénieurs d'itel ont mis un accent particulier sur le système de sécurité de l'appareil. La série Zeno est équipée d'un système de protection à plusieurs niveaux qui protège contre les situations suivantes :
  • Surchauffe de l'appareil ;
  • Surtension ;
  • Courts-circuits ;
  • Surcharge (overcharge).

Compte tenu de la large présence des produits itel sur le marché, on s'attend à ce que ces nouveaux modèles apparaissent bientôt dans les rayons locaux. La capacité de charge de 45 W sera particulièrement pratique pour les freelances et les étudiants travaillant sur ordinateur portable.

Il est rapporté que les ventes de la série Zeno débuteront le 23 juillet en Inde. En ce qui concerne les prix, l'entreprise a maintenu sa politique traditionnelle d'accessibilité : le modèle de 10 000 mAh est estimé à environ 20 dollars, et la version plus puissante de 20 000 mAh à environ 30 dollars. Comparée aux marques concurrentes offrant des caractéristiques similaires, l'offre d'itel devrait rapidement trouver sa place sur le marché.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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