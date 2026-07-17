La technologie Starlink Mobile arrive en Europe : les smartphones standards se connectent aux satellites

SpaceX a commencé à tester sa technologie révolutionnaire Direct to Cell sur le marché européen. Dans le cadre du projet Starlink Mobile, la possibilité de se connecter directement au réseau satellitaire via des smartphones standards est en cours de déploiement en Italie. Cette innovation devrait marquer une nouvelle ère dans les télécommunications mobiles, car la qualité de la connexion ne dépendra plus des stations de base terrestres. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, SpaceX a signé un accord de partenariat avec les principaux opérateurs italiens, Fastweb et Vodafone, pour mettre en œuvre ce projet. Grâce à cette collaboration, les propriétaires de n'importe quel smartphone prenant en charge le réseau 4G pourront se connecter même dans les zones dépourvues de couverture terrestre. Cela est particulièrement crucial pour les régions montagneuses et isolées.

Les Apennins choisis comme zone de test

Les premiers tests du projet seront effectués dans les Apennins, dans le centre de l'Italie. Cette région se distingue par son relief complexe et sa faible densité de population. Dans de telles conditions, la construction et la maintenance d'infrastructures de téléphonie mobile traditionnelles sont économiquement très coûteuses. Si les tests sont concluants, le service devrait être étendu à l'ensemble du pays.

La particularité de la technologie Direct to Cell est que les satellites Starlink en orbite basse agissent comme des stations de base dans l'espace. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'acheter un smartphone spécial, de changer de carte SIM ou d'installer des équipements supplémentaires. Le passage du réseau mobile standard au réseau satellitaire s'effectue de manière entièrement automatique.

Pour l'instant, les capacités du service sont quelque peu limitées. Lors de la première phase des tests, les utilisateurs pourront accéder aux services suivants :

Échange de messages SMS et MMS ;

Messagerie via des applications comme WhatsApp ;

Utilisation de Google Maps et d'autres applications Internet.

Seule la transmission de données est disponible pour le moment

Il convient de noter que la technologie ne prend pas encore en charge les appels vocaux traditionnels, y compris les appels aux services d'urgence. Par conséquent, les habitants des zones reculées devront toujours compter sur une couverture terrestre ou des téléphones satellites spécialisés pour la communication vocale. Cependant, SpaceX travaille à lever ces limitations à l'avenir.

Cette technologie revêt également une grande importance pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui possèdent de vastes zones montagneuses et désertiques. Ce système, dont le déploiement mondial est attendu, pourrait mettre fin aux coupures d'Internet et de communication, même dans les villages les plus reculés. Pour l'heure, la communauté mondiale suit de près les résultats des tests en Italie.