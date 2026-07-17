Une nouvelle ère dans le monde des startups : Les secrets pour lever des fonds sans produit

Le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) crée de nouvelles exigences dans l'écosystème des startups. Aujourd'hui, de nombreux investisseurs exigent un produit fini dès les premières étapes du projet, ce qui représente un défi pour les jeunes entrepreneurs. Une session spéciale consacrée à cette question a été annoncée dans le cadre de la conférence TechCrunch Disrupt 2026 qui se tiendra à San Francisco. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, le panel de discussion intitulé "Winning Pre-Seed Without a Product" analysera comment les fondateurs qui n'ont pas encore de produit fini (MVP), mais qui possèdent une idée prometteuse, peuvent obtenir un financement au stade pre-seed. Cela est particulièrement crucial à une époque où les startups AI dominent le marché et où la concurrence s'intensifie.

L'art de convaincre les investisseurs

Lors de l'événement, des experts du secteur enseigneront des méthodes de storytelling pour présenter correctement une idée et susciter une confiance inébranlable chez les investisseurs. Actuellement, les investisseurs ne se concentrent pas seulement sur la solution technique, mais aussi sur la vision du fondateur et son approche de la résolution de problèmes. Cette expérience pourrait également être utile aux jeunes entrepreneurs, car la culture du capital-risque se développe également sur les marchés émergents.

Venkatachalam, fondateur d'Axiom Partners, participera à la session. Ayant travaillé auparavant chez Khosla Ventures et Social Capital, il a été l'un des premiers à investir dans des projets à succès tels que Groq, GalileoAI et FirefliesAI. Son nouveau fonds de 52 millions de dollars vise précisément à connecter les fondateurs du domaine AI avec des experts expérimentés.

Agarwal, associé directeur chez True Ventures, partagera également son expérience. Depuis 2008, il a travaillé avec plus de 500 entreprises et plus de 1000 fondateurs. Selon Agarwal, la transformation de l'infrastructure d'entreprise à l'ère de l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles opportunités, et la solidité de l'idée joue un rôle clé dans ce processus.

Inclusivité économique et accélération

Clements, représentant de Slauson & Co., participera également à la discussion pour aborder les questions de soutien aux petites entreprises et d'élargissement des opportunités économiques. Le programme d'accélération créé par son entreprise aide les entrepreneurs débutants à trouver leur voie.

Les principaux axes suivants seront examinés lors de la conférence :

Négocier avec les investisseurs sans produit ;

Prendre des décisions opérationnelles et élaborer une stratégie de mise sur le marché (go-to-market) ;

Accélérer le développement de projets à l'aide d'outils AI ;

Dernières tendances et exigences du marché du capital-risque.

L'événement TechCrunch Disrupt 2026 est prévu du 13 au 15 octobre au centre Moscone West. Cette conférence est l'une des plateformes les plus influentes pour la communauté technologique mondiale, et les connaissances acquises devraient déterminer le succès des startups.