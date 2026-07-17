Le nom de la batterie la plus durable pour les voitures électriques Tesla a été révélé

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Le nom de la batterie la plus durable pour les voitures électriques Tesla a été révélé

Sur le marché des voitures électriques, la durée de vie de la batterie et sa capacité à conserver sa charge restent l'un des facteurs les plus importants pour les acheteurs. Les résultats d'une étude à grande échelle menée par la société suédoise Carla, spécialisée dans la vente de voitures électriques d'occasion, ont révélé une réalité inattendue. Il s'avère que les batteries lithium-fer-phosphate (LFP) de CATL, installées dans les modèles Tesla Model 3, durent plus longtemps que tous les autres types de batteries. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans le cadre de l'étude, les résultats de 9 954 tests réels effectués entre 2022 et 2024 à l'aide du système de diagnostic AVILOO ont été analysés. Les résultats ont montré que même après avoir parcouru plus de 100 000 kilomètres, la Tesla Model 3 équipée d'une batterie CATL a conservé 93,3 % de sa capacité d'origine. Ce chiffre est nettement supérieur à celui des batteries à base de nickel, considérées comme plus coûteuses et technologiquement complexes.

La confrontation entre le nickel et le phosphate

À titre de comparaison, les versions équipées de batteries au nickel produites par LG Chem ont affiché un résultat de 91,5 %, tandis que les modifications équipées de batteries Panasonic se sont classées en bas de liste avec des scores de 89,8 % et 88,2 %. Ainsi, il a été constaté que la différence de durabilité des batteries entre des voitures d'un même modèle peut atteindre 5 %.

Les experts expliquent que le succès des batteries LFP est lié à la stabilité thermique de leur composition chimique. Les batteries lithium-fer-phosphate résistent aux températures élevées et ne perdent pas leurs propriétés sur une longue période. Cela constitue un avantage majeur, surtout dans les climats chauds ou lors de processus de recharge fréquents.

Facilité d'utilisation

Un autre aspect important est que Tesla recommande aux propriétaires de voitures équipées de batteries au nickel de charger leur véhicule à 80-90 % pour un usage quotidien. Les batteries LFP, quant à elles, acceptent facilement une charge à 100 % sans que cela n'affecte pratiquement leur dégradation (usure). Cela permet aux conducteurs d'utiliser pleinement les capacités de leur véhicule en toute sérénité.

Le passage aux batteries LFP pour les versions de base des modèles populaires de Tesla, comme la Model 3 et la Model Y, était initialement perçu comme une mesure visant à réduire les coûts et la dépendance au nickel. Cependant, en pratique, cette décision s'est avérée justifiée non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan technique. Compte tenu de la popularité croissante des voitures électriques, les modèles équipés de batteries CATL pourraient constituer le choix le plus optimal pour une utilisation à long terme.

Selon ixbt.com, les résultats de cette étude devraient également influencer la formation des prix des voitures électriques sur le marché de l'occasion. Il est désormais naturel que les acheteurs prêtent une attention particulière non seulement au kilométrage, mais aussi à la marque de la batterie installée dans le véhicule.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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