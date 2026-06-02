Geely Monjaro maintient son leadership : les ventes de la marque explosent en Russie

Geely continue de renforcer sa position sur le marché russe. Le mois de mai a été le plus fructueux pour la marque depuis le début de l'année : les Russes ont acheté 6 836 véhicules en un mois. Le nombre total de voitures vendues depuis le début de l'année a dépassé les 29 000 unités. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Ces chiffres ont permis à la marque Geely de se hisser à la quatrième place parmi tous les constructeurs sur le marché automobile russe. La croissance des ventes est due à la fois aux modèles bien établis et aux nouveautés récemment introduites.

Selon les données de l'entreprise, des modèles tels que le Geely Monjaro, le Cityray et l'Atlas restent très demandés. De plus, le nouveau crossover compact Geely Coolray, lancé mi-avril, et le modèle hybride Geely EX5 EM-i attirent également l'attention des acheteurs.

Actuellement, la gamme de modèles de la marque en Russie se compose de huit véhicules : la berline Preface, les crossovers Cityray, Atlas, Okavango et Monjaro, ainsi que le modèle électrique EX5 et l'hybride EX5 EM-i. Il convient de noter qu'à partir de juin, la commercialisation des modèles Volga K50, Volga K40 et Volga C50, considérés comme des clones de ces modèles, est attendue.