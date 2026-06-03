Le nouveau propriétaire de Westfield prévoit d'ouvrir une usine en Allemagne

Westfield, constructeur de voitures de sport et de kit cars fondé il y a 44 ans dans les Midlands en tant que rival de Caterham, a été racheté par une coentreprise néerlando-allemande suite à une liquidation volontaire. Driving-Fun, l'un des plus grands organisateurs de journées circuit en Europe, prévoit de poursuivre la production des modèles Westfield existants et de développer de nouvelles voitures de route et de course pour les passionnés. Autocar.co.uk rapporte .

Depuis sa création en 1982, Westfield a livré environ 16 000 véhicules. Le nouveau propriétaire de la marque, le Néerlandais Peter Tunissen, a fondé Driving-Fun il y a 20 ans. Aujourd'hui, son entreprise organise plus de 100 événements sur circuit par an, possède deux hôtels au Nürburgring et a son siège au Circuit Meppen, situé à l'est d'Amsterdam près de la frontière allemande.

Situé sur le site d'une ancienne centrale électrique, le Circuit Meppen abrite l'usine de 930 m² de Driving-Fun. Tunissen estime que cette installation est idéale pour la fabrication de voitures et de composants Westfield, ainsi que pour la fourniture de pièces détachées aux propriétaires actuels. L'accord ne concerne que la marque Westfield ; la division Chesil, qui produit des répliques de Porsche 356, n'a pas été vendue.

Tunissen a souligné qu'il admire depuis longtemps l'alliance de la haute performance et de l'accessibilité de ces voitures construites en Grande-Bretagne. Selon lui, l'acquisition de Westfield n'est pas seulement une décision commerciale, mais le fruit d'une passion pour la marque. Il utilise actuellement des modèles Westfield pour les clients de son projet Driving-Fun et soutient la série de courses Westfield Cup active aux Pays-Bas.