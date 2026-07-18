Cette résidence de luxe se vend rapidement après l'achat de Messi

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Cette résidence de luxe se vend rapidement après l'achat de Messi

Lionel Messi Avant d'affronter l'Espagne lors de la finale de la Coupe du monde, il était déjà sous les projecteurs en dehors du terrain. L'investissement du footballeur légendaire il y a un an dans le Cipriani Residences Miami a été un grand succès.

Il s'avère que Messi a acheté quatre appartements dans ce gratte-ciel l'année dernière. À ce jour, le complexe de 85 étages a terminé sa phase principale de construction et plus de 80 % des appartements ont été vendus.

Selon les sources, après Messi, plusieurs autres footballeurs argentins ont également acheté des logements ici. De plus, les dirigeants des entreprises Citadel et Amazon qui déménagent de New York et de Californie à Miami choisissent également ce projet. Les acheteurs étrangers proviennent de plus de 30 pays, les plus actifs étant originaires du Mexique, d'Italie, de Colombie, du Brésil, d'Argentine, du Canada, de France, d'Espagne et du Royaume-Uni.

Messi a payé environ 7,5 millions de dollars pour un appartement de quatre chambres d'environ 3 500 pieds carrés. Au moment de son achat, la livraison du bâtiment était prévue pour 2028. Cependant, les travaux ont été accélérés et les propriétaires pourront emménager dès l'été 2027.

D'une hauteur d'environ 950 pieds une fois achevé, le bâtiment deviendra l'une des plus hautes résidences au sud de New York. Le complexe, composé de 397 appartementsau total, offrira plus de 50 000 pieds carrés d'infrastructures, dont une piscine, un centre de spa, un cinéma privé, une zone de détente donnant sur la baie de Biscayne et les célèbres restaurants Cipriani .

Cipriani , Giuseppe Cipriani, représentant de la famille, a souligné que ce projet perpétue près d'un siècle de traditions d'hospitalité italienne.

Le responsable de Mast Capital , Camilo Miguel Jr., affirme que l'avancement des travaux et le taux de vente dépassant 80 % confirment que Miami devient l'un des marchés immobiliers les plus prestigieux au monde.

Ainsi, Lionel Messia non seulement réalisé un investissement réussi il y a un an, mais a également considérablement stimulé l'intérêt pour l'une des résidences les plus prestigieuses de Miami.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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