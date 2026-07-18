Le secteur privé indien s'envole : la fusée Vikram-1 effectue son premier vol

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Le secteur privé indien s'envole : la fusée Vikram-1 effectue son premier vol

La startup aérospatiale indienne Skyroot Aerospace a testé avec succès le Vikram-1, le premier lanceur orbital de l'histoire du pays développé entièrement par une entreprise privée. Ce vol, réalisé dans le cadre de la mission Aagaman, a eu lieu depuis le centre spatial Satish Dhawan sur l'île de Sriharikota. Cet événement est considéré comme une étape majeure pour renforcer la position de l'Inde sur le marché spatial mondial. Selon Ixbt.com, rapporte l'information.

La fusée porte le nom de Vikram Sarabhai, fondateur du programme spatial indien. Ce véhicule d'environ 22 mètres de haut est composé d'un système à quatre étages. Les trois premiers étages sont équipés de moteurs à propergol solide développés en Inde, tandis que le dernier étage utilise un moteur à propulsion liquide. Fait remarquable, ce moteur a été imprimé en 3D, ce qui permet de placer la charge utile en orbite avec une extrême précision.

Actualités technologiques et production locale

Le corps de la fusée Vikram-1 est fabriqué à partir de matériaux composites en fibre de carbone, et plus de 90 % de ses composants sont produits directement en Inde. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de démontrer l'indépendance technologique du pays. La fusée est capable de transporter jusqu'à 350 kg de charge utile vers une orbite terrestre basse à 450 km d'altitude.

Selon ixbt.com, ce vol d'essai visait à vérifier la stabilité des moteurs, des systèmes de navigation, de la télémétrie, des communications et des mécanismes de séparation de la charge utile. À des fins de démonstration, plusieurs modules technologiques et une petite statuette en or dédiée à la mémoire des scientifiques indiens ont été placés à bord de la fusée.

Potentiel commercial et prix compétitifs

Skyroot Aerospace a déjà suscité un grand intérêt sur le marché international. L'entreprise a reçu des précommandes pour le lancement de plus de 400 satellites. Alors que la concurrence sur le marché des petits satellites s'intensifie, la startup indienne vise à se démarquer par ses prix abordables.

Selon les estimations actuelles, le coût de mise en orbite d'un kilogramme de charge utile avec Vikram-1 est d'environ 15 000 dollars. Ce tarif est très attractif selon les normes internationales et aidera l'entreprise à trouver sa place sur un marché dominé par des géants comme SpaceX. À l'avenir, ces vols bon marché et fiables devraient ouvrir plus largement les portes de l'espace aux petits instituts de recherche et aux entreprises privées.

IndeSkyroot AerospaceVikram-1EspaceTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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