Le crossover Lada Azimut dévoilé au salon PMEF-2026

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Le crossover Lada Azimut dévoilé au salon PMEF-2026

AvtoVAZ a officiellement dévoilé la version de pré-série de son nouveau crossover Lada Azimut. Construit sur la plateforme modernisée de la Lada Vesta, ce nouveau modèle devrait entrer en production dès le mois de septembre de cette année. Selon le planning, les premiers véhicules seront livrés aux concessionnaires d'ici la fin de l'année. Ixbt.com rapporte cette information. actualités rapporte.

Au lancement, le crossover sera proposé avec deux groupes motopropulseurs. La version de base est équipée d'un moteur 1,8 litre mis à jour développant 132 ch, associé à une transmission CVT WLY. De plus, une variante dotée d'un moteur 1,6 litre de 120 ch et d'une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports sera également disponible pour les acheteurs.

À l'avenir, il est prévu d'enrichir la gamme avec une modification équipée d'un moteur turbocompressé de 150 ch et d'une boîte de vitesses automatique classique. En termes de dimensions, le Lada Azimut appartient à la catégorie des SUV compacts : le véhicule mesure 4416 mm de long avec un empattement de 2675 mm.

La finition de base du crossover comprend des optiques LED, un tableau de bord numérique à double écran de 10 pouces, une caméra de recul et un système de surveillance de la pression des pneus. Les versions haut de gamme proposeront un toit panoramique, une climatisation automatique bi-zone, un chargeur sans fil pour smartphone, un hayon électrique et un système de caméras à 360 degrés.

Lada AzimutAvtoVAZCrossoverAutomobileRussie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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